Tir de missile nord-coréen : Xi et Poutine «préoccupés»

La Russie et la Chine sont «préoccupées par l'escalade des tensions» constatée dans la péninsule coréenne après le tir d'un missile nord-coréen, en violation des résolutions de l'ONU.

Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping «ont discuté en détail de la situation dans la péninsule coréenne» lors d'une rencontre à Pékin. «Les deux parties ont exprimé leur préoccupation pour l'escalade des tensions», a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

La Chine avait auparavant fait part de son opposition «aux violations par la Corée du Nord des résolutions du Conseil de sécurité» et appelé «à la retenue» toutes les parties en présence.

Pour la #CoreeDuNord, les manœuvres des bombardiers américains poussent à une guerre nucléairehttps://t.co/hZPipOGiEppic.twitter.com/gyIrfE9pWF — RT France (@RTenfrancais) 3 mai 2017

La Corée du Nord a tiré le 14 mai un missile balistique qui a parcouru environ 700 kilomètres avant de s’abîmer en mer du Japon, selon l'armée sud-coréenne.

Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont entretenus à l'occasion d'une rencontre bilatérale, puis autour d'un déjeuner de travail, après avoir participé dans la matinée à l'ouverture du sommet des Nouvelles routes de la soie à Pékin. Dans l'après-midi, le président russe a également rencontré le président tchèque Milos Zeman et devait s'entretenir ensuite avec le Premier ministre grec Alexis Tsipras et le Premier ministre chinois Li Keqiang.

