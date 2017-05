Après les cyberattaques, le G7 veut s'engager dans la lutte contre la menace informatique

Hasard du calendrier, la cybersécurité figure à l'agenda du G7 actuellement réuni en Italie, alors qu'une vague de cyberattaques vient de frapper plus de 70 pays. Les Etats membres vont discuter des moyens économiques pour faire face à ce phénomène.

Les pays du G7, actuellement réunis à Bari, en Italie, ont annoncé ce 13 mai qu'ils allaient discuter d'une coopération pour combattre la «menace croissante» que représentent les cyberattaques. Cette annonce intervient alors que des attaques informatiques massives ont été lancées le 12 mai un peu partout dans le monde.

«Nous reconnaissons que les attaques internet représentent une menace croissante pour nos économies : des réponses appropriées et d'ordre économique sont nécessaires», est-il écrit dans un projet de déclaration commune que s'est procuré l'agence Reuters. Si ces mesures ne sont pas détaillées, le risque que font peser ces attaques sur les marches financiers est directement évoqué.

Le document, qui fera encore l'objet de modifications avant d'être discuté par les ministres des Finances du G7 et les présidents des banques centrales, devrait ensuite être rendu public le 14 mai. Néanmoins, le thème de la cybersécurité était bien à l'agenda du G7 avant les cyberattaques du 12 mai. Le ministre des Finances italien, Pier Carlo Padoan, a admis devant les journalistes de l'agence Reuters que la rencontre était donc malheureusement «totalement d'actualité».

Plus de 75 000 attaques informatiques ont été détectées à travers le monde dans la journée du 12 mai, selon l'entreprise de cybersécurité Avast. Cette vague d'attaques serait le fait d'un ransomware, ou rançonlogiciel, un type de virus qui infecte des documents informatiques et réclame ensuite de l'argent à leur utilisateur pour les débloquer. Répondant au nom de WannaCry, le logiciel est également connu sous d'autres appellations, comme WCry, WanaCrypt0r, WannaCrypt ou Wana Decrypt0r.

Hôpitaux, administrations, entreprises... Au total, ce sont pas moins de 74 pays à travers le monde qui ont été affectés par cette attaque informatique internationale. La Russie, l'Ukraine et Taiwan comptent parmi les pays les plus touchés, selon Avast, même si des organisations en Australie, en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie et au Mexique ont également été prises pour cible, selon des analystes. Le constructeur automobile français Renault, notamment, a été affecté.

Lire aussi : Des hôpitaux ciblés par des cyber-attaques au Royaume-Uni