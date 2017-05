Au moins huit morts et 23 blessés dans un séisme dans le Xinjiang, en Chine (IMAGES)

Un tremblement de terre d'une magnitude de 5,4 a frappé le 11 mai la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, a rapporté l'Institut américain de géophysique (USGS). Huit morts seraient à déplorer, selon un média officiel.

Un séisme a eu lieu le 11 mai à 5h58 (21h58 GMT le 10 mai) à 213 kilomètres au sud-ouest de la ville de Kashgar (sud-ouest du Xinjiang). Le bilan fait actuellement état de huit morts et de 23 blessés, selon l'agence de presse Chine nouvelle.

Plus de 180 bâtiments ont été détruits et 789 personnes ont été affectées par ce séisme, d’après le centre sismologique de Xinjiang. Une équipe spéciale de secours d’urgence a été dépêchée sur place pour aider les autorités locales dans les opérations de recherche et de sauvetage.

Le Quotidien du Peuple, journal du Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir, a publié sur Twitter des photos d'un bâtiment en ruines et de personnel médical en blouse blanche portant secours à des blessés.

At least 4 ppl dead after M5.5 quake hits Taxkorgan in northwest China's Xinjiang Thur morning: local hospital pic.twitter.com/WYS1BJrp89 — People's Daily,China (@PDChina) 11 mai 2017

#UPDATE: 8 people confirmed dead and 11 others injured in Xinjiang earthquake; search and rescue work underway https://t.co/7w2HkKeR7epic.twitter.com/lFrCbdDPJE — People's Daily,China (@PDChina) 11 mai 2017

D'autres clichés, diffusés sur les réseaux sociaux montrent des dégâts considérables.

新疆5.5级地震 至少5死多人被埋



中国新疆喀什地區塔什庫爾干縣今天凌晨5时58分发生里氏5.5级地震,30分钟内再发生2次余震,震源深度长达8公里,造成上百栋房屋倒塌,多人被活埋,目前已知至少5人罹难,20多人受伤。



(照片来源:新疆地震局) pic.twitter.com/jaiJJ2hAX9 — 8TV Mandarin News (@8tvmandarinnews) 11 mai 2017

La zone touchée, isolée et faiblement peuplée, est située à proximité de la frontière avec le Tadjikistan. Le Xinjiang, vaste région occidentale de la Chine en grande partie désertique, est familier des secousses telluriques.

UPDATE: 8 people killed, 11 others injured after 5.5-magnitude earthquake jolted west of China's Xinjiang Thursday https://t.co/nRQqKMLPltpic.twitter.com/AWmvWchHlQ — China Xinhua News (@XHNews) 11 mai 2017

La Chine dans son ensemble est régulièrement frappée par des tremblements de terre, notamment dans les régions montagneuses de la moitié ouest du pays.

Le Sichuan (sud-ouest), l'une des provinces les plus peuplées du pays, avait connu en mai 2008 un séisme dévastateur de magnitude 7,9, qui avait fait plus de 80 000 morts et disparus.