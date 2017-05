Autriche : prison à vie pour un rebelle syrien ayant exécuté des soldats dans son pays

Un réfugié syrien en Autriche s’est révélé être un ancien rebelle à l'origine de la mort de 20 soldats syriens. Il a répondu de l'équivalent en droit autrichien de crime de guerre et a été condamné à la prison à vie.

Un Syrien de 27 ans a été condamné par la justice autrichienne à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'exécution de 20 soldats gouvernementaux désarmés alors qu'il combattait dans une unité de l'Armée syrienne libre (ASL).

L'homme avait été arrêté en juin 2016 dans un foyer de réfugiés de Kufstein, au Tyrol (ouest de l'Autriche), après avoir été dénoncé par un compatriote.

En garde à vue, il avait reconnu avoir «achevé» 20 soldats gouvernementaux blessés et désarmés à l'issue de combats, des faits qui se sont produits en 2013 et 2014 à Homs et dans sa région, dans le centre de la Syrie.

Il est depuis revenu sur ses aveux et s'est notamment défendu, lors de son procès entamé en février, en affirmant que ses propos avaient été mal traduits. Le traducteur a cependant témoigné devant la cour qu'il avait fait répéter et relire ses propos à l'intéressé.

Lire aussi : Un soldat allemand qui prétendait être un réfugié syrien arrêté, suspecté d'un projet d'attentat

L'homme devait répondre de l'équivalent en droit autrichien de crime de guerre. Selon les médias autrichiens, il s'était vanté devant d'autres réfugiés d'avoir abattu des soldats blessés ou désarmés du président syrien Bachar al-Assad.