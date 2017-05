Apprenant son limogeage, James Comey croit d'abord à un canular

Le patron du FBI a été pris au dépourvu par l’annonce de son propre limogeage, selon le journal américain The New York Times, qui a dévoilé la réaction immédiate du haut responsable américain.

Le limogeage de James Comey a été pour lui une véritable surprise. Selon le quotidien américain The New York Times, le dirigeant de la fameuse agence de renseignement discutait avec des collègues à Los Angeles, lorsque des écrans de télévisions dans leurs bureaux ont commencé à diffuser des flash d'actualité sur son limogeage. Le patron du FBI aurait alors éclaté de rire et déclaré qu'il s'agissait d'un canular particulièrement drôle...

James Comey n'aurait pris conscience de la réalité de ce limogeage que lorsque des employés de son agence lui ont confirmé qu’il avait été démis de ses fonctions.

Simultanément, une lettre de Donald Trump annonçant à James Comey qu'il avait été démis de ses fonctions lui était envoyée au quartier général du FBI à Washington. «Si j'ai apprécié que vous m'ayez informé, en trois occasions distinctes, du fait que je ne faisais pas l'objet d'une enquête, je suis cependant d'accord avec l'analyse du ministère de la Justice selon laquelle vous n'êtes pas capable de diriger de manière efficace le Bureau», dit le texte.

Les fonctions de James Comey seront occupées temporairement par Andrew McCabe, directeur adjoint du FBI.