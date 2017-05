La Seconde Guerre mondiale a débuté en raison de la désunion des grandes puissances, selon Poutine

Les nazis ont pu envahir une partie de l'Europe parce que les grandes puissances étaient désunies, a déclaré Vladimir Poutine lors du défilé de la Victoire à Moscou, ajoutant que les leçons du passé ne devaient pas être ignorées.

«Cette tragédie monstrueuse n'a pas été empêchée tout d'abord parce que l'idéologie criminelle de la supériorité raciale a été tolérée, en raison de la désunion des grandes puissances. Cela a permis aux nazis de se donner le droit de décider le destin d’autres gens, de déclencher la guerre la plus brutale, la plus sanglante pour asservir presque tous les pays européens en les mettant au service de leurs desseins meurtriers», a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors de la parade consacré au 72e anniversaire de la Victoire sur le nazisme.

Selon Vladimir Poutine, la Victoire a pu avoir lieu «par le peuple, par son acte héroïque sans précédent d’avoir sauvé la patrie et sa contribution décisive à la défaite du nazisme».

«La victoire triomphante sur cette terrible force totalitaire restera à jamais dans l’histoire comme le point le plus élevé du triomphe de la vie et de l’esprit sur la mort et le barbarisme», a souligné le président russe. «Nous devons nous rappeler que la victoire a été remportée au prix d’un grand nombre de morts, la guerre a pris la vie de millions de personnes», a-t-il ajouté.

Le président russe a mis en avant que le monde devait s’unir pour lutter contre le terrorisme. «Les leçons de la guerre nous obligent à rester en alerte et les forces armées de la Russie sont capables de repousser toute éventuelle agression. La situation actuelle nous oblige à accroître notre capacité de défense mais pour mener un combat efficace contre le terrorisme, l'extrémisme, le néo-nazisme et d'autres menaces, il est nécessaire de consolider la communauté internationale tout entière», a-t-il affirmé.

La Russie est «ouverte à une telle coopération», a insisté Vladimir Poutine, assurant que Moscou serait «toujours du côté des forces de paix et de ceux qui choisissent le chemin d'un partenariat d'égal à égal».

Le défilé de la Victoire s’est déroulé sur la place Rouge. 10 000 soldats et 114 véhicules militaires ont pris part à la parade. Après avoir assisté au défilé, Vladimir Poutine a déposé une couronne de fleurs sur la tombe du Soldat inconnu.