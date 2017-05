Moscou célèbre le 72e anniversaire de la victoire sur le nazisme par une grande parade militaire

Le 9 mai, la Russie entière fête la victoire sur le nazisme et la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Ce jour prend une dimension toute particulière au vu des près de 26 millions de citoyens soviétiques ayant disparu durant ce conflit.

Selon la tradition, les célébrations de l’une des plus grandes fêtes russes, le Jour de la Victoire sur le nazisme, commencent par le défilé militaire sur la place Rouge à 10h à Moscou (9h, heure de Paris). Des centaines de véhicules militaires, soldats et officiers la traversent chaque année depuis 1965, date du 20e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, appelée Grande Guerre patriotique en Russie. Après la chute de l’URSS, cette tradition a été brièvement interrompue, avant de reprendre en 1995.

Cette année, comme lors des années précédentes, les spectateurs voient défiler plusieurs centaines militaires et unités de matériel terrestres. Pourtant, les organisateurs ont préparé des nouveautés pour le 72e anniversaire. Sur la place Rouge défilent la nouvelle technique militaire pour l’Arctique, dont le système de missiles sol-air de courte portée Tor-M2DT et le système de missiles et de canons Panzir-CA. De plus, 210 femmes soldats prennent part à la parade, ce qui est deux fois plus que l’année précédente.

La partie aérienne de la parade a été annulée en raison du mauvais temps. Les avions et hélicoptères qui devaient prendre part au défilé sont revenus à leurs aérodromes de stationnement.

Une fois le défilé militaire est fini, la capitale russe, ainsi que toutes les autres villes russes s’ouvrent à des célébrations nombreuses. Les villes se couvrent de rubans orange et noirs, dits «rubans de saint Georges», en l’honneur du courage des soldats. Des habitants se pressent devant la flamme du soldat inconnu pour y déposer des gerbes, les anciens combattants se mêlent à la foule qui les salue et les remercie pour leur contribution à la victoire. Dans les parcs et sur les places, les autorités organisent des concerts avec des chansons datant des années de guerre. Selon la tradition, de nombreux feux d’artifice viennent achever en apothéose ces célébrations.