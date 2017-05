La Russie dépose un projet de résolution sur le soutien des zones de désescalade en Syrie à l’ONU

Après que le mémorandum sur la création de quatre zones de désescalade a commencé à être appliqué en Syrie, la Russie a proposé un projet de résolution sur le soutien de ces zones devant le Conseil de sécurité de l’ONU.

Moscou a déposé un projet de résolution soutenant la création des zones de désescalade en Syrie devant le Conseil de sécurité des Nations unies, d'après les dires d'une source au sein la délégation russe à l’ONU de l'agence de presse russe RIA Novosti. Le mémorandum sur l’établissement de ces zones qui a été signé le 4 mai lors des négociations à Astana appelle toutes les parties impliquées dans le conflit à respecter le régime du cessez-le-feu en Syrie établi dans le pays à la fin du mois de décembre dernier.

Les Etats garants du cessez-le-feu en Syrie, à savoir la Russie, l'Iran et la Turquie, ont adopté un plan russe en vue de la création de zones de sécurité, ou de désescalade comme les a appelées Vladimir Poutine, pour faciliter l'instauration d'une trêve durable dans plusieurs régions et par extension le processus politique dans l'ensemble du pays. Il a commencé à être appliqué le 6 mai et entrera réellement en vigueur le 4 juin après que les zones auront été délimitées, pour une durée renouvelable de six mois.