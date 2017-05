Quatre avions militaires russes opérant de manière «professionnelle» interceptés près de l'Alaska

Un groupe d’avions de combat russes a été intercepté au large des côtes de l'Alaska. Selon la Défense russe et le commandement chargé de la sécurité aérienne des Etats-Unis et du Canada, ce vol planifié était «sûr et professionnel».

Deux bombardiers russes Tu-95 accompagnés par deux chasseurs SU-35 ont été interceptés le 4 mai par l'armée américaine dans l'espace aérien international près des îles Aléoutiennes. Le ministère de la Défense russe a déclaré que ces avions réalisaient des vols de routine planifiés au-dessus d'eaux neutres de l’océan Pacifique.

«On ne viole jamais ni les frontières des pays tiers ni les règles internationales», a annoncé le service de presse de la Défense russe dans un communiqué.

Dans la matinée du 5 mai, le ministère de la Défense russe a publié une vidéo montrant les avions russes interceptés.

Le commandement militaire américain chargé de la sécurité aérienne des États-Unis et du Canada (Norad), répondant à l'agence Sputnik, a déclaré avoir envoyé deux avions de combats américains pour surveiller le vol des chasseurs et bombardiers russes. Au bout de douze minutes, il a été conclu que les opérations avaient été menées de manière «sûre» et «professionnelle», selon le Norad.

Pourtant, aux Etats-Unis, Fox News a considéré ces manœuvres habituelles comme une «menace». Ainsi, il a été suggéré qu’un «avion russe était entré dans l’espace aérienne de l'Alaska». Le média américain affirme en outre que «fin avril, des bombardiers russes avaient survolé plus de quatre fois de suite [cet espace] pour la première fois depuis 2014».

Avions de chasse et bombardiers de tous les pays du monde sont souvent interceptés dans l'espace aérien international, et des appareils russes escortent souvent loin des côtes de la Fédération de Russie des avions de reconnaissance américains, opérant aux alentours de la mer Baltique notamment.