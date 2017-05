Astana : signature d’un mémorandum sur la création des zones de «désescalade» en Syrie

La Russie, l'Iran et la Turquie ont signé un mémorandum sur la création de zones de sécurité en Syrie. Cette proposition avait été discutée par Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, le 3 mai.

Le 4 mai, les chefs des délégations russe, iranienne et turque – parrains de ces pourparlers – de paix ont signé un mémorandum sur la création de zones de «désescalade», comme les a appelées Vladimir Poutine, en Syrie. Un des membres de la délégation de l’opposition syrienne a protesté contre la signature du document par l'Iran et quitté la salle.

«Nous n’acceptons pas que l’Iran soit un état garant de la paix», a-t-il crié en sortant alors que la plupart de ses homologues sont restés dans la salle.

Une nouvelle série de pourparlers sur la Syrie, parrainés par la Russie, l’Iran et la Turquie, a eu lieu les 3 et 4 mai à Astana, la capitale kazakhe. Les négociations précédentes avaient permis d'adopter un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu en Syrie, en place depuis janvier. Ce cessez-le-feu ne concerne pas Daesh, ni Fatah Al-Cham (anciennement Front Al-Nosra) et les autres groupes terroristes.

La Russie est engagée militairement auprès du gouvernement syrien depuis septembre 2015. Ce dernier combat à la fois les djihadistes de Daesh et les forces de l’opposition.

Le 3 mai, le président russe avait rencontré son homologue turc à Sotchi. Lors de la conférence de presse commune, les deux chefs d’Etat avaient annoncé un projet commun pour «pacifier» la Syrie, comportant la création de quatre «zones de désescalade» qui permettront, à leurs yeux, de renforcer le cessez-le-feu.

La veille, le président russe s’était entretenu avec Donald Trump par téléphone. D'après la Maison Blanche, les deux présidents avaient également évoqué la mise en place de ces zones de sécurité en Syrie.