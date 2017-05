Trump et Abbas expriment leur optimisme à l'idée d'obtenir un accord de paix historique avec Israël

Lors de leur toute première rencontre, le président américain et son homologue palestinien ont exprimé leur optimisme quant à la relance des discussions de paix israélo-palestinienne. Donald Trump n'a néanmoins pas mentionné de solution à deux Etats.

A l'occasion de la première rencontre entre Mahmoud Abbas et Donald Trump, le 4 mai aux Etats-Unis, le président américain a tenu à saluer le rôlé joué par son homologue dans la conclusion de l'accord israélo-palestinien d'Oslo I (en 1993), qui a selon lui posé les bases de la paix entre les deux nations. En ce qui concerne l'avenir, le chef de la Maison Blanche a promis de faire tout ce qui serait nécessaire pour aider au rapprochement des Palestiniens et des Israéliens, qui «doivent travailler ensemble afin d'atteindre un accord permettant aux deux peuples de vivre, vénérer [Dieu] et prospérer».

«J'aimerais être un intermédiaire, un arbitre ou facilitateur» entre les deux peuples, a ajouté Donald Trump.

Le chef d'Etat a néanmoins prévenu les Palestiniens qu'il ne pourrait exister aucune paix durable si ceux-ci ne parlent pas d'une seule et même voix contre les incitations à la haine et à la violence.

Mahmoud Abbas a également exprimé son optimisme quant à l'obtention d'un accord israélo-palestinien dans un futur proche. Le leader palestinien tient à ce que celui-ci soit basé sur la vision de deux Etats : «Un Etat palestinien avec comme capitale Jérusalem-Est [...] vivant dans la paix et la stabilité avec un Etat d'Israël respectant les frontières de 1967». Une telle solution permettrait selon lui aux Palestiniens de combattre efficacement le terrorisme, et en particulier le «groupe criminel» Etat islamique (EI).

Donald Trump, a ajouté Mahmoud Abbas, pourrait être la clé permettant d'obtenir un «traité de paix historique», grâce à ses «grandes capacités de négociation».

Le président américain n'a toutefois pas fait référence, lors de son allocution, à la solution à deux Etats souhaitée par le président palestinien.

