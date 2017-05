Ramallah: des milliers de Palestiniens manifestent pour soutenir les prisonniers en grève de la faim

Des milliers de Palestiniens ont manifesté leur solidarité aux centaines de leurs compatriotes, détenus dans des prisons israéliennes, qui refusent de s'alimenter depuis le 17 avril.

«Liberté ! Liberté !», ont scandé des milliers de Palestiniens rassemblés le 3 mai à Ramallah (Cisjordanie), dans un mouvement de soutien aux détenus palestiniens en grève de la faim dans les prisons israéliennes. Depuis 17 jours, un millier de prisonniers refusent de s'alimenter pour obtenir des visites familiales et médicales, de même que des conditions de détention plus dignes.

Depuis le 17 avril, les proches des prisonniers en grève de la faim sont «sans aucune nouvelle» et vivent «dans l'inquiétude permanente», a confié Mahmoud al-Ziadeh à l'AFP, dont le fils Majd est en prison depuis 15 ans.

Hind Afena, elle, n'a plus revu ses fils Ahmed et Salah depuis qu'ils sont entrés en prison, respectivement il y a six mois et un an. L'administration pénitentiaire israélienne lui refuse toute visite «pour des raisons de sécurité», explique-t-elle à l'AFP. Ces refus que les Palestiniens estiment non-justifiés sont l'une des raisons de cette grève.

La grève de la faim des prisonniers palestiniens s'amplifie

Les soutiens des grévistes ont annoncé que 50 nouveaux prisonniers rejoindraient le mouvement le 4 mai, parmi lesquels d'importants cadres de mouvements politiques comme Ahmed Saadat, le chef du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), la gauche historique palestinienne.

D'après les Palestiniens, 1 500 détenus refusent de se nourrir. Israël assure de son côté que 300 d'entre eux ont accepté de mettre fin à leur mouvement et que le nombre de grévistes s’élève à 920 personnes.

«Israël ne peut pas nous faire taire, nous isoler ou nous briser [...] Cette grève de la faim vise à contrer les politiques d'occupation israéliennes injustes qui se poursuivent et s'accélèrent contre les prisonniers et leurs proches», a expliqué le leader de la grève de la faim, Marwan Barghouthi, dans une nouvelle lettre sortie de prison.

Surnommé le Mandela palestinien, Marwan Bargouthi a été condamné à perpétuité par Israël pour son rôle dans la seconde Intifada. «Nous sommes déterminés à mener ce combat quel qu'en soit le prix», a affirmé ce haut cadre du parti Fatah dont le président Mahmoud Abbas fait partie. Plusieurs capitales étrangères et le Parlement européen réclament sa libération, estimant qu'il pourrait jouer un rôle dans les efforts de paix avec Israël.

