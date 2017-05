Rencontre entre Poutine et Merkel à Sotchi : de quoi parleront les deux chefs d’Etat ?

Une rencontre entre le président russe et la chancelière allemande aura lieu ce 2 mai à Sotchi. Au-delà de la coopération entre les deux pays, les grands sujets internationaux seront abordés.

Le président russe Vladimir Poutine rencontre la chancelière allemande Angela Merkel ce 2 mai à Sotchi, sur les bords de la mer Noire. Il s’agit de la première visite d’Angela Merkel en Russie depuis 2015. Elle a pour but de préparer le prochain sommet du G20 qui se tiendra les 7 et 8 juillet à Hambourg.

Les deux chefs d’Etat discuteront de l’état actuel et des relations russo-allemandes et de leurs perspectives, tout particulièrement dans les domaines économiques et culturels. Le service de presse du Kremlin a également annoncé que des sujets internationaux tels que la lutte contre le terrorisme, la situation au Moyen-Orient et la réalisation des accords de Minsk pour le règlement de la crise ukrainienne seront évoquées.

Le porte-parole de la chancelière allemande, Steffen Seibert, a de son côté confirmé qu’Angela Merkel et Vladimir Poutine discuteraient de la situation en Ukraine et précisé que la guerre en Syrie et la situation politique libyenne seraient abodées. Une conférence de presse aura lieu à l'issue de la rencontre.

