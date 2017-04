Irak : la cité antique de Hatra a été reprise à Daesh par des milices chiites alliées de Bagdad

Des forces progouvernementales irakiennes ont annoncé avoir repris au groupe Daesh la cité antique de Hatra, classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Hatra était l'un des derniers fiefs djihadistes importants en Irak.

«Après de violents combats avec l'ennemi [Daesh], [le Hachd al-Chaabi] a libéré la ville antique de Hatra» en Irak, a déclaré le 26 avril ce regroupement de forces paramilitaires, dominé par des milices chiites et connu en français sous le nom de Forces de mobilisation populaire.

Parallèlement à l'offensive des forces irakiennes sur Mossoul depuis octobre, le Hachd al-Chaabi cherche à reprendre aux djihadistes de l'Etat islamique (EI) la ville de Tal Afar, à l'ouest de la deuxième ville du pays, et les secteurs désertiques qui s'étendent jusqu'à la frontière syrienne.

En avril 2015, Daesh avait publié une vidéo montrant les combattants de l'organisation djihadiste détruire à Hatra les sculptures des murs d'un bâtiment, leur tirer dessus et s'attaquer à une statue avec une pioche. L'étendue des dégâts causés par les djihadistes est toutefois encore floue.

Cette cité antique, située au sud-ouest de Mossoul, a été construite au IIe ou IIIe siècle avant J.-C., puis est devenue un important centre religieux et commercial sous l'Empire parthe. Le site était doté d'imposantes fortifications et abritait de magnifiques temples, associant architecture occidentale et orientale.

