Ukraine : après la visite de Poutine à Pyongyang, Séoul va «reconsidérer» ses fournitures d'armes à Kiev

Après la signature du partenariat stratégique global entre Moscou et Pyongyang le 19 juin, le gouvernement sud-coréen a déclaré qu'il renforcerait sa coopération militaire avec les États-Unis et le Japon. Il a aussi exprimé son intention de fournir des armes à Kiev.

La Corée du Sud va réexaminer la possibilité de fournir directement des armes à l'Ukraine après que la Russie et la République populaire de Corée du Nord ont conclu un accord de partenariat stratégique global, a rapporté l'agence Yonhap, citant le bureau du président sud-coréen.

«Nous prévoyons de reconsidérer la question du soutien en armement à l'Ukraine», a déclaré l'agence, citant Chang Ho-jin, le conseiller à la sécurité nationale du président sud-coréen Yoon Suk-yeol. Celui-ci a noté que Séoul ne connaissait pas encore les détails des consultations entre la Russie et la Corée du Nord à Pyongyang et que la position présentée était basée uniquement sur le texte du traité publié par l'agence centrale de presse coréenne (KCNA).

«Le gouvernement exprime de graves inquiétudes et condamne la signature de l'accord de partenariat stratégique global entre la Corée du Nord et la Russie, qui vise à renforcer la coopération militaire et économique mutuelle», a déclaré Chang Ho-jin.

Cet accord contient des dispositions sur une assistance militaire «sans délai», et ce, «en mobilisant tous les moyens en sa possession», en cas d'attaque armée contre l'une des parties, a souligné Yonhap, citant des extraits du texte de l'accord publié par KCNA.

Séoul promet un renforcement du partenariat avec les États-Unis et le Japon

Selon la Corée du Sud, la conclusion de cet accord entre Moscou et Pyongyang peut être interprétée comme un traité de défense mutuelle. De surcroît, a déclaré Chang Ho-jin, cette coopération bilatérale viole les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU dans la mesure où elle contribue au renforcement militaire de la Corée du Nord.

En réponse, «nous renforcerons davantage la dissuasion étendue de l'alliance Corée du Sud-États-Unis et la coopération en matière de sécurité entre la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon pour dissuader les menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord», a-t-il déclaré.

Jusqu'à présent, Séoul maintenait une position selon laquelle il était impossible de fournir des armes létales à Kiev, et se limitait à fournir une assistance militaire non létale et une aide économique.