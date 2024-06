Selon un sondage, les Palestiniens continuent de soutenir massivement le Hamas

Le Centre palestinien de recherche politique et d'enquête estime que le Hamas continue d'être populaire auprès des habitants en Cisjordanie et à Gaza. Son étude montre également que 80% des Gazaouis ont perdu un membre de leur famille ou ont eu un proche blessé. Les Palestiniens soutiennent aussi les Houthis et le Hezbollah.

Selon le Centre palestinien de recherche politique et d'enquête, basé à Ramallah, plus de deux tiers des Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza continuent de soutenir le Hamas dans sa guerre contre l'armée israélienne dans la bande de Gaza.

Une enquête réalisée entre le 26 mai et le 1er juin auprès de 1 570 Palestiniens, dont 760 résidant en Cisjordanie et 750 à Gaza et publiée le 12 juin, montre que le soutien envers le Hamas reste constant auprès de la population palestinienne. En effet, les deux tiers des personnes interrogés soutiennent le mouvement islamiste gazaoui et près de 80% estiment que c’est grâce à l'attaque du 7 octobre que la cause palestinienne est redevenue un enjeu régional et international. L'étude prouve également que la quasi-totalité des Palestiniens partagent le même avis sur les crimes de guerre perpétrés par l'armée israélienne, tandis que 90% des sondés pensent que le Hamas n'a pas commis de crimes durant l'opération «Déluge d'Al-Aqsa». Les actions des brigades Al-Qassam avaient fait plus de 1 170 morts côté israélien, dont une majorité de civils.

La Russie très appréciée par les Palestiniens

Au sujet du dénouement du conflit, une majorité de Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza pense que le Hamas va remporter la guerre face à l'armée israélienne. Par rapport à la gestion politique de l'enclave, les habitants des territoires occupés estiment que le Hamas continuera de gouverner tandis qu'un grand nombre de Gazaouis supposent que le mouvement islamiste ne sera plus à la tête de la province.

L'enquête a également soulevé un point concernant la force de sécurité arabe qui pourrait être envoyée pour pacifier la zone. Près de 75% des sondés ont manifesté leur opposition.

Concernant la population gazaouie, près de 80% des sondés de l'enclave indiquent qu'au moins une personne de leur famille est morte ou a été blessée depuis le début des bombardements israéliens dans la bande de Gaza. L'enquête montre toutefois qu'il y a une petite amélioration concernant les besoins alimentaires depuis le largage des denrées par avion. S'agissant de la jetée établie par l'armée américaine, les Gazaouis la considèrent majoritairement comme inutile pour résoudre la crise humanitaire en cours. Seuls 30% y sont favorables.

Le Centre palestinien de recherche politique et d'enquête a également posé la question sur le dossier de la Cour internationale de justice, soulevée par l'Afrique du Sud notamment. Pour les trois-quart des Palestiniens, la CIJ n'arrivera pas à mettre fin à l'offensive israélienne compte tenu du soutien américain. Même son de cloche concernant la Cour pénale internationale : 71% des sondés pensent que ni Benjamin Netanyahou ni Yoav Gallant ne seront jugés par l'instance judiciaire.

Au sujet de l'opinion palestinienne à l'égard des pays ou partis régionaux, l'enquête montre que le Hamas reste nettement plus populaire que l'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Les pays et partis les plus appréciés par les Palestiniens sont le Yémen avec les opérations des Houthis, le Hezbollah, le Qatar et l'Iran. Les personnes interrogées ont un avis défavorable sur la Jordanie et l'Égypte. La puissance internationale la plus appréciée par les Palestiniens est la Russie pour sa position à l'égard du conflit israélo-palestinien.