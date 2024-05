À la convention libertarienne, Trump s'engage à mettre fin au conflit ukrainien

Face à un public qui lui était partiellement hostile, l'ancien président américain Donald Trump a promis le 25 mai à la convention libertarienne de Washington qu’il parviendrait à mettre un terme au conflit entre la Russie et l'Ukraine s’il était réélu.

«Avant même de retourner au Bureau Ovale après avoir remporté l'élection présidentielle, je parviendrai à mettre fin à la terrible guerre entre la Russie et l'Ukraine, afin que nous arrêtions de dépenser des centaines de millions de dollars dans les conflits des autres et que nous sauvions des milliers et des milliers de vies», a lancé le candidat républicain Donald Trump le 25 mai au soir à la Convention nationale libertarienne à Washington.

«Vous savez que nous nous dirigeons vers une Troisième Guerre mondiale, n'est-ce pas ?» a-t-il questionné, ajoutant qu'une telle guerre serait d'une ampleur et d'une nature sans précédent. «Nous croyons que le travail de l’armée américaine n’est pas de fomenter des changements de régime à travers le monde», a encore déclaré Trump.

Se posant en champion de la stabilité mondiale, Donald Trump a déclaré que les conflits de Gaza et d’Ukraine n’auraient pas eu lieu s’il avait été au pouvoir. Ce n’est pas la première fois que le rival de Joe Biden se dit capable de changer la donne en Ukraine d’un claquement de doigts, sans préciser comment il compterait agir.

Trump contraindra-t-il l'Ukraine à abandonner ses prétentions territoriales ?

«La proposition de Trump consiste à pousser l’Ukraine à céder la Crimée et la région frontalière du Donbass à la Russie», avait rapporté le Washington Post le 7 avril, citant «des personnes qui en ont discuté avec Trump ou ses conseillers et qui ont parlé sous couvert d’anonymat». Des informations démenties par son équipe de campagne.

«Il a une vision très claire, avec laquelle il est difficile de ne pas être d'accord. Il dit ceci: tout d'abord, il ne donnera pas un centime dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie», avait confié le Premier ministre hongrois Victor Orban le 10 mars au soir sur la chaîne hongroise M1 après une rencontre en Floride avec Donald Trump.

Source: AFP Partisans de l'individualisme et s'opposant à toute intervention de l'Etat fédéral, les Libertariens sont divisés sur le soutien à Donald Trump. Le discours de celui-ci a été émaillé d'incidents.

«Ne me soutenez pas si vous voulez perdre»

Trump est le premier président américain à s'être rendu à la Convention libertarienne. Les libertariens sont de farouches opposants à l’interventionnisme de l'Etat fédéral américain, qu'il soit conservateur ou progressiste, et certains étaient opposés à Donald Trump, qui a reçu un accueil mitigé. «Ne me soutenez pas si vous voulez perdre et obtenir vos 3% comme tous les quatre ans. Nominez-moi et nous gagnerons ensemble», leur a-t-il lancé, entre huées et applaudissements.

Le candidat s'est aussi engagé à libérer Ross Ulbricht, créateur du site Silk Road, arrêté en 2015 après avoir vendu pour 200 millions de dollars de drogue, dont du LSD, de la cocaïne et l'héroïne. Une grâce réclamée par les libertariens au nom de la liberté de marché.