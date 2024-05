Situation explosive en Cisjordanie : huit morts palestiniens dans un raid israélien à Jénine

Un raid israélien sur la ville de Jénine a fait huit morts palestiniens. Des affrontements ont eu lieu entre les Brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas, et Tsahal. Depuis le 7 octobre, 512 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie.

Pour la deuxième journée consécutive, l'armée israélienne mène ce 22 mai un raid dans la ville de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie. L'opération avait fait la veille huit morts palestiniens et une vingtaine de blessés.

En effet, Tsahal multiplie les opérations «anti-terroristes» en Cisjordanie afin de lutter contre les cellules du Hamas ou du Jihad islamique présentes dans la zone.

Le site palestinien Wafa, rattaché à l'autorité palestinienne, indique que l'État hébreu a envoyé «davantage de renforts militaires dans plusieurs quartiers de la ville et à l'intérieur du camp» en plus du survol de la localité par des drones de reconnaissance. La source nous apprend que les forces israéliennes ont procédé à plusieurs fouilles dans de nombreuses habitations, tout en arrêtant un certain nombre de Palestiniens.

Des affrontements entre le Hamas et Tsahal en Cisjordanie

Le 21 mai, le raid israélien dans la ville du nord de la Cisjordanie a tué huit palestiniens, dont «le spécialiste en chirurgie générale de l'hôpital de Jénine, Asid Jabareen, qui a été pris pour cible à proximité de l'hôpital, et l'enseignant Allam Jaradat, qui se rendait au travail», toujours selon Wafa. Le média palestinien rapporte qu'une pénurie d'eau a touché l'établissement hospitalier de la ville, en raison de l'opération de Tsahal.

Al-Mayadeen a fait état ce 22 mai d'intenses combats entre les Brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas, et les forces israéliennes non loin du camp de Jénine. Elles sont engagées «avec d'autres factions, dans de violents affrontements contre les forces d'invasion, notamment en ciblant des véhicules israéliens avec des engins explosifs».

Outre Jénine, les forces israéliennes ont procédé à des raids dans plusieurs villes de Cisjordanie, notamment Qalqilya, la ville de Ni'lin, à l'ouest de Ramallah, la zone de Wadi Al-Hariya, dans la ville d'Hébron et également le village de Zaatara, à l'est de Bethléem, au sud de la Cisjordanie, précise le média libanais.

De surcroît, un article de Wafa rapporte que plusieurs colons, «sous la protection de la police d'occupation israélienne», ont empêché les pèlerins de se rendre dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam.

La situation en Cisjordanie est de plus en plus tendue depuis l'attaque sanglante du Hamas du 7 octobre, les forces israéliennes multipliant les raids nocturnes pour procéder à l'arrestation et l'élimination des membres des factions palestiniennes. Au moins 512 Palestiniens ont été tués par des soldats ou des colons israéliens en Cisjordanie depuis le 7 octobre, selon le ministère palestinien de la Santé. Depuis cette même date, 12 Israéliens au moins ont été tués en Cisjordanie (hormis Jérusalem-Est, partie de ce territoire annexée par Israël en 1967) dans des attaques ou des attentats palestiniens, selon des données officielles israéliennes reprises par l'AFP.