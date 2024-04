Le Hezbollah étend ses frappes sur Israël, Tsahal bombarde le Sud-Liban et tue deux civils

En réponse à une frappe israélienne qui a fait deux morts, dont une petite fille de dix ans, ainsi que six blessés, le Hezbollah a tiré dans la matinée de ce 24 avril des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël. La veille, le parti chiite avait lancé des drones à plus de 15 kilomètres de la frontière.

Les combats ne s'arrêtent pas entre les deux ennemis frontaliers. En riposte à d'intenses combats le 23 avril, le Hezbollah a lancé dans la matinée de ce 24 avril une salve de roquettes sur le nord d'Israël. La riposte israélienne est en cours, selon un bref communiqué publié par Tsahal en fin de matinée.

Selon le site du parti chiite Al-Manar, l'organisation pro-iranienne a ciblé plus tôt ce 24 avril «la colonie de Shomera» avec «des dizaines de roquettes katiouchas», en réponse «aux attaques de l'ennemi israélien contre les villages du sud et les habitations civiles», notamment «l'horrible massacre de Hanine».

La veille, l'armée israélienne avait pris pour cible la localité de Hanine au Sud-Liban, en frappant une maison. Bilan : deux morts civils, dont une petite fille de dix ans, et six blessés, rapporte le quotidien libanais L'Orient-Le Jour. Tsahal a également ciblé Tayr Harfa, proche de Tyr, faisant trois blessés.

Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne Avichay Adraee a détaillé ce 24 avril sur X (ex-Twitter) les opérations. «Une force aérienne de l'armée de l'air a attaqué la plate-forme à partir de laquelle les obus de roquettes étaient lancés dans la région de Tayr Harfa et l'a détruite», a-t-il précisé. Avant d'ajouter : «Un bâtiment militaire appartenant à l'organisation terroriste Hezbollah, dans lequel étaient présents des saboteurs, a été attaqué dans cette zone.»

«Des avions de combat de l'armée de l'air ont attaqué des infrastructures terroristes dans la région de Markaba», a-t-il par ailleurs déclaré, citant «un bâtiment militaire dans la région d'Aita al-Shaab» et «un site de reconnaissance du Hezbollah dans la région de Marwahin». Ces attaques israéliennes sont une réponse aux attaques du Hezbollah.

Le Hezbollah frappe Israël à plus de 15 kilomètres de la frontière

Dans un communiqué le 23 avril, le parti chiite affirmait avoir répondu à «l'agression israélienne sur la ville de Adloun et à l'assassinat de l'un des combattants» en visant «le quartier général de la brigade Golani et le quartier général de l'unité 621 dans la caserne de Shregba» à Acre avec des drones. La localité est située a plus de 15 kilomètres de la frontière avec l'État hébreu. Jusque-là, la milice chiite se cantonnait à des frappes ne dépassant pas un rayon de cinq kilomètres. Le Hezbollah avait également annoncé la mort de deux nouveaux combattants dans la journée du 23 avril.

Les affrontements entre les deux ennemis frontaliers sont quasi quotidiens depuis le 8 octobre. En soutien au mouvement palestinien du Hamas, le Hezbollah attaque des positions de l'armée israélienne sur le front nord. De son côté, Tsahal cible des installations du parti chiite et a étendu ses frappes en profondeur sur le territoire libanais, en bombardant notamment les localités de Nabatiyé, Tyr, Saïda, Beyrouth et même la Békaa et Baalbek à environ 100 kilomètres de la frontière.

Compte tenu des combats, les États-Unis et la France tentent de jouer les médiateurs en faveur d'Israël pour réussir à convaincre le Hezbollah de retirer ses forces spéciales Al-Radwan de la frontière. Une médiation qui a essuyé pour l'heure plusieurs refus de la part du dirigeant du parti chiite, Hassan Nasrallah.