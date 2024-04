L'Estonie accuse le Patriarcat de Moscou de terrorisme, Zakharova dénonce une «maladie mentale»

Le ministre estonien de l’Intérieur, Lauri Läänemets, a déclaré le 11 avril qu’il allait proposer au Parlement de classer le Patriarcat de Moscou comme organisation terroriste, dressant un parallèle avec le terrorisme islamiste. Le Patriarcat de Moscou a dénoncé un «théâtre de l'absurde» à visée purement électoraliste.

«Tous les signes de maladie mentale sont évidents», a déclaré ce 12 avril la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, auprès d’Izvestia. «Il y a aussi un problème de logique : avec qui, selon lui, le pape communiquera-t-il alors, des terroristes ?», a ajouté la diplomate, en réaction aux déclarations de Lauri Läänemets, ministre estonien de l’Intérieur, qui s'en est pris à l’église orthodoxe d’Estonie.

Lors d’une interview le 11 avril, celui-ci a fait part de son intention de proposer au Riigikogu (le Parlement estonien) de classer le Patriarcat de Moscou comme «organisation terroriste». «Nous devons comprendre qu'aujourd'hui le Patriarcat de Moscou est subordonné à Vladimir Poutine, qui dirige fondamentalement les activités terroristes dans le monde entier», a notamment affirmé le ministre estonien, cité par ERR.

Lauri Läänemets a également dressé un «parallèle» entre le Patriarcat de Moscou et les «terroristes islamistes» qui «prétendent mener une guerre sainte contre le monde occidental et contre les valeurs occidentales. «En tant que ministre de l'Intérieur, je n'ai d'autre choix que de proposer au Riigikogu de déclarer les activités du Patriarcat opérant à Moscou comme terroristes et favorables au terrorisme», a ajouté Lauri Läänemets.

Des accusations envers Moscou qui, à travers elles, ciblent l’Église orthodoxe d’Estonie relevant de la juridiction canonique du Patriarcat de Moscou. «Par conséquent, le ministre de l'Intérieur peut s'adresser au tribunal et proposer la cessation des activités de cette organisation ecclésiale telle qu'elle opère ici», a ajouté le ministre estonien. «Cela n'affectera pas les communautés et cela ne signifie pas que les églises seront fermées, mais cela signifie que la connexion avec Moscou sera coupée», a-t-il ajouté.

«La lutte contre l’Église russe et la culture russe est devenue une sorte de drogue mentale»

Plus tôt dans la semaine, également cité par ERR, un représentant de l'Église orthodoxe d’Estonie avait déclaré qu’elle ne rendait pas compte directement au Patriarcat de Moscou, ni au patriarche Cyrille et ne pouvait donc être tenue pour responsable des prises de position de ce dernier dans le cadre du conflit ukrainien.

Du côté du Patriarcat de Moscou, ces accusations de Tallinn ont été qualifiées de «théâtre de l'absurde», par Vladimir Legoida, chef du département synodal pour les relations entre l'Église, la société et les médias. «Il est évident pour toute personne sensée que le Patriarcat de Moscou n'est pas engagé dans des activités terroristes et que l'Église orthodoxe estonienne opère sur le territoire de l'Estonie, qui, ayant un lien spirituel avec les croyants en Russie, est certainement une organisation respectueuse des lois», a-t-il également déclaré ce 12 avril dans un message posté sur Telegram.

«La lutte contre l’Église russe et la culture russe est devenue une sorte de drogue mentale qu’on essaie de donner à l’électeur estonien pour qu’il oublie les vrais problèmes», a-t-il ajouté, estimant que cette sortie «ramène l'Estonie aux temps sombres des guerres de religion, de la nuit de la Saint-Barthélemy et des chasses aux sorcières».

Les relations diplomatiques entre Moscou et Tallinn sont exécrables depuis le début de l’offensive russe en Ukraine. Les autorités estoniennes, qui ont pris fait et cause pour Kiev, ont multiplié les mesures visant à rompre les liens culturels entre l’importante communauté russe historiquement établie en Estonie et la Russie. Fin janvier, Moscou avait annoncé l’expulsion de l’ambassadeur estonien, dénonçant la «russophobie totale» de Tallinn.