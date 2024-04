Tsahal tue trois fils d'Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas affirme que sa «détermination» est renforcée

Ismaël Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, a annoncé la mort de trois de ses fils ainsi que plusieurs de ses petits-enfants dans un bombardement israélien. Les décès ne font que confirmer «notre adhésion à notre terre», a affirmé le leader du mouvement palestinien.

Commentant l'information sur Al Jazeera, Ismaël Haniyeh a déclaré : «Je remercie Dieu pour cet honneur avec lequel il nous a accordé le martyre de mes trois fils et de quelques petits-enfants.» «Avec cette douleur et ce sang, nous créons des espoirs, un avenir et la liberté pour notre peuple, notre cause et notre nation», a-t-il ajouté.

Haniyeh affirme avoir perdu plus de 60 membres de sa famille

«Tout notre peuple et toutes les familles des habitants de Gaza ont payé un lourd tribut avec le sang de leurs enfants, et je suis l'un d'entre eux», a encore déclaré le dirigeant du Hamas. «Près de 60 membres de ma famille se sont levés en martyrs, comme tout le peuple palestinien», a-t-il précisé, en stipulant qu'il n'y avait aucune différence entre eux.

Face aux décès des membres de sa famille, «l'occupation estime qu'en ciblant les fils des dirigeants, elle brisera la détermination de notre peuple», a-t-il estimé. Avant de marteler : «Nous leur disons que ce sang ne fera que nous rendre plus fermes dans nos principes et notre adhésion à notre terre.»

La chaîne qatarie a rapporté que les membres de la famille de Haniyeh étaient dans une voiture et qu'ils se rendait à la célébration de l'Aïd el-Fitr avant d'être ciblé par un drone.

L'armée israélienne a également commenté l'information en déclarant dans un message sur la plateforme X (ex-Twitter) avoir «ciblé Amir Haniyeh, commandant dans l'aile militaire du Hamas, ainsi que Mohammad et Hazem Haniyeh, membres opérationnels de l'aile militaire du Hamas dans le centre de Gaza».

Ismaël Haniyeh est le chef du bureau politique du Hamas depuis 2017. Il a quitté l'enclave palestinienne en 2019 et séjourne entre le Qatar et la Turquie. L'homme politique du Hamas a rejoint la formation dès sa création en 1987 après avoir étudié la littérature arabe. Lors de la première intifada, il a été emprisonné pendant trois ans avant d'être envoyé au Liban dans une zone désertique à Marj al-Zuhur, dans le sud du pays, avec plusieurs dirigeants du Hamas. C'est à cette époque qu'il a noué des liens avec des cadres du Hezbollah.

À la tête du mouvement islamiste, Ismaël Haniyeh prône une réconciliation entre les différents partis palestiniens et plaide pour concilier action militaire et combat politique.