Mer de Chine méridionale : Washington n'a «pas le droit» de se mêler des affaires régionales, dénonce Pékin

La Chine a estimé ce 19 mars que les Etats-Unis n'avaient aucune légitimité à se mêler de la mer de Chine méridionale, après l'engagement d'Antony Blinken à soutenir les Philippines en cas de conflit avec Pékin dans cette vaste zone maritime disputée.

«Les Etats-Unis ne font pas partie de la mer de Chine méridionale et (par conséquent) n'ont pas le droit de s'immiscer dans les différends qui opposent la Chine et les Philippines», a affirmé devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Lin Jian.

«La coopération militaire entre les Etats-Unis et les Philippines ne doit porter atteinte ni à la souveraineté ni aux droits et aux intérêts maritimes de la Chine en mer de Chine méridionale, et encore moins servir de plateforme aux revendications illégales des Philippines», a estimé Lin Jian.

Le porte-parole était interrogé spécifiquement sur les propos tenus plus tôt par Antony Blinken, en visite aux Philippines. Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a confirmé mardi 19 mars à Manille l'engagement «à toute épreuve» des Etats-Unis pour défendre les Philippines en cas de conflit avec la Chine.

Ces derniers mois, les tensions entre la Chine et les Philippines – qui affirment de plus en plus fermement leurs revendications territoriales – ont atteint des niveaux inégalés depuis plusieurs années.

La Chine accuse régulièrement les Etats-Unis d’encourager les nations ayant des revendications territoriales rivales aux siennes afin de contrer sa montée en puissance. Les Philippines ont ainsi conclu des accords militaires avec les Etats-Unis et l'Australie.

Pékin voit avec inquiétude le renforcement des liens militaires entre les Etats-Unis et les Philippines, dénoncé par le géant asiatique comme une nouvelle ingérence de Washington.