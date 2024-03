Mer de Chine : Pékin accuse Washington d'utiliser les Philippines comme d'un «pion»

La Chine a accusé ce 6 mars les États-Unis d'utiliser les Philippines comme un «pion» en mer de Chine méridionale, après plusieurs incidents ces dernières semaines autour d'îlots que les deux pays asiatiques se disputent âprement.

«Les Philippines ne doivent pas se laisser manipuler par les États-Unis», a dénoncé ce 6 mars la porte-parole de la diplomatie chinoise Mao Ning, en réponse à une question sur le soutien américain à Manille.

«La Chine recommande aux États-Unis de ne pas utiliser les Philippines comme un pion afin de générer des troubles en mer de Chine méridionale», a-t-elle ajouté.

Les garde-côtes philippins ont accusé leurs homologues chinois d'avoir provoqué le 5 mars des collisions avec deux de leurs bateaux et d'avoir blessé quatre de leurs personnels avec des canons à eau, en marge d'une mission de ravitaillement. L'accrochage s'est produit près du récif disputé de Second Thomas, théâtre régulier d'incidents. Les Philippines ont indiqué avoir convoqué le représentant chinois à Manille et lui avoir signifié qu'elles jugeaient «inacceptables» ces «actions agressives».

Pékin dénonce une «intrusion» dans ses eaux

De son côté, Pékin a accusé les forces philippines, régulièrement soutenues par Washington, d'avoir «volontairement» percuté un navire chinois pour provoquer un incident après leur «intrusion» dans la zone.

«Nous continuons à considérer avec une vive inquiétude ces manœuvres et actions dangereuses qui se poursuivent contre nos marins et nos gardes-côtes», a quant à lui déclaré le président philippin Ferdinand Marcos dans une transcription officielle de ses déclarations à la presse.

«Je pense que nous ne pouvons considérer cela autrement que de la manière la plus sérieuse», a affirmé le président. «Une fois de plus, nous ferons connaître nos objections et espérons que nous pourrons continuer à communiquer pour trouver le moyen de ne plus voir de telles actions», a-t-il ajouté.

La Chine revendique la quasi-totalité des îles de la mer de Chine méridionale. D'autres pays riverains comme le Vietnam, les Philippines, la Malaisie ou Brunei ont des prétentions concurrentes. Dans ce contexte, les Philippines ont conclu des accords militaires avec les États-Unis et l'Australie.

Ces derniers mois, les tensions entre la Chine et des Philippines qui affirment de plus en plus fermement leurs prétentions ont atteint des niveaux inégalés depuis plusieurs années.

L'incident du 5 mars survient après plusieurs incidents similaires ces derniers mois entre les deux pays. «La détermination de la Chine à défendre ses droits et intérêts légitimes est inébranlable», a prévenu la porte-parole chinoise Mao Ning.