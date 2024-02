Igor Kirillov, commandant des troupes de protection NBC des forces armées de la Russie, a fait savoir le 19 février que les troupes ukrainiennes avaient utilisé des substances chimiques de fabrication américaines contre les forces russes. Ces armes peuvent notamment provoquer des brûlures cutanées, une paralysie respiratoire et un arrêt cardiaque.

Lors d'un point presse le 19 février, le commandant des troupes de protection NBC des forces armées russes Igor Kirillov a fait savoir que l'armée ukrainienne utilisait des armes chimiques américaines contre les troupes russes, et que cela constituait une violation des exigences de la Convention sur cet arsenal.

Selon RIA Novosti, le militaire a informé que «le 28 décembre 2023, dans le secteur tactique de Krasny Liman, un drone de type hélicoptère a largué des grenades à gaz de fabrication américaine remplies de substance CS sur les positions des troupes russes». L'usage de cette arme provoque des irritations aux yeux, pose des problèmes respiratoires et peut provoquer, à plus forte concentration, des brûlures cutanées, une paralysie respiratoire et un arrêt cardiaque, a précisé l'officier.

Igor Kirillov a également déclaré que ce n'était pas la première fois que l'armée ukrainienne faisait usage de ce type d'arme. Il a indiqué qu'elle y avait eu recours les 7 et 23 avril 2023 lorsqu'elle avait largué depuis des drones des grenades contenant des produits chimiques irritants étiquetés «Teren-6».

Des produits chimiques livrés en septembre et en octobre 2023

«Le 31 janvier 2023, un produit chimique toxique inconnu a été utilisé sur les positions des troupes russes, dont l'action a entraîné des brûlures des voies respiratoires supérieures, des nausées et des vomissements. D'après les résultats de l'analyse, la présence de la substance anthraquinone a été établie», a détaillé Kirillov.

D'après l'article de RIA Novosti, le 15 juin 2023, dans le village de Rabotino, un appareil volant sans pilote muni d'un récipient en plastique contenant un mélange de chloroacétophénone et de chloropicrine a été largué sur les troupes russes. D'autres cas ont également été enregistrés les 3 et 11 août 2023.

L'officier russe a de surcroît expliqué la stratégie ukrainienne : «il s'agit de faire exploser des conteneurs contenant de l'acide cyanhydrique et de l'ammoniac lors de l'avancée des troupes russes», en précisant que «ces produits chimiques ont été livrés dans les zones des villes de Kramatorsk et de Koupiansk» entre septembre et octobre 2023.