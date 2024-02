Liban : deux combattants du Hezbollah et trois miliciens du parti Amal tués dans un raid israélien

Dans la nuit du 15 au 16 février, l'aviation israélienne a bombardé le Sud-Liban, tuant trois miliciens d'Amal, un parti allié du Hezbollah, ainsi que deux combattants du parti pro-iranien. L'organisation chiite libanaise a perdu 12 hommes depuis le 14 février.

Cinq combattants du Hezbollah et du mouvement Amal, un de ses alliés dans le conflit, ont été tués lors de raids israéliens sur le sud du Liban dans la nuit du 15 au 16 février, ont annoncé les deux formations.

Ces frappes surviennent après des violences meurtrières dans la région frontalière, où les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah se sont intensifiés et font craindre une escalade.

Selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle), l'aviation israélienne a mené des frappes dans la nuit sur cinq villages du sud du pays. Le mouvement chiite Amal, dirigé par le président du Parlement Nabih Berri, a déploré la mort de trois de ses membres, tués dans une frappe sur une maison du village d'Al-Qantara.

Le Hezbollah a pour sa part annoncé la mort de deux de ses combattants. Cela porte à 12 le nombre des membres du puissant mouvement soutenu et armé par l'Iran tués depuis le 14 février. La formation islamiste avait annoncé dans la soirée du 15 février avoir tiré des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël, en riposte à des raids israéliens qui avaient fait 15 morts la veille.

268 morts libanais en quatre mois

Dix civils et cinq membres du Hezbollah, dont un responsable militaire, avaient été tués. Du côté israélien, une soldate est morte dans un tir de roquette depuis le Liban qui n'a pas été revendiqué.

Le 14 février a été la journée la plus sanglante depuis le début des échanges de tirs à la frontière entre le Hezbollah et l'armée israélienne, il y a plus de quatre mois.

Le Hezbollah a ouvert le front du sud du Liban pour soutenir son allié, le Hamas palestinien, en guerre contre Israël dans la bande de Gaza depuis l'attaque sans précédent du mouvement islamiste dans le sud d'Israël le 7 octobre. Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, doit prononcer un nouveau discours ce 16 février, le deuxième cette semaine.

En plus de quatre mois, au moins 268 personnes, en majorité des combattants du Hezbollah et d'autres formations qui lui sont alliées mais également 40 civils, ont été tuées dans le sud du Liban, selon un décompte de l'AFP. Côté israélien, dix soldats et six civils ont été tués, selon l'armée.