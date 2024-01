Intenses combats entre le Hezbollah et l'armée israélienne à la frontière libanaise et à Damas

Le Hezbollah a revendiqué plusieurs frappes sur différentes casernes et Tsahal a bombardé plusieurs localités du Sud-Liban, faisant trois morts parmi les combattants de l'organisation pro-iranienne. L'aviation israélienne a également ciblé la province de Damas. Les craintes d'une intervention au sol de Tsahal s'accroissent dans la région.

Le Hezbollah a revendiqué huit frappes sur Israël dans la nuit du 28 au 29 janvier. Le parti chiite a également affirmé avoir ciblé dans la matinée du 29 janvier «un rassemblement de soldats israéliens aux alentours de la caserne de Zariit», précise le site de la milice Al-Manar, mais également «la caserne de Matat» et «la localité israélienne de Metula».

Tout au long de la matinée, les deux ennemis se sont répondus. L'organisation d'Hassan Nasrallah a frappé de nombreux postes de l'armée israélienne et Tsahal a répliqué en ciblant des localités du Sud-Liban, notamment «Ramiyé et Beit Lif», ainsi que «la périphérie de Yaroun et de Aïta el-Chaab».

Des frappes de Tsahal sur le village libanais de Marwahine ont fait trois victimes dans les rangs du parti chiite. Le Hezbollah a annoncé dans la soirée du 28 janvier la mort de Sadek Mohammad Hachem, Ali Jammal Chokr et Hussein Hassan Hallaoui.

Selon le décompte réalisé par L'Orient-Le Jour, au moins 174 membres du Hezbollah sont morts, au Liban et en Syrie, depuis le 8 octobre dernier.

Nouvelles frappes en Syrie

Les tensions entre le parti chiite et l'armée israélienne dépassent le cadre de la frontière israélo-libanaise. Ce 29 janvier, l'aviation israélienne à frappé la province de Damas, tuant plusieurs personnes. Selon l'agence syrienne Sana, un certain nombre de civils sont «tombés en martyre aujourd’hui, et d’autres ont été blessés, dans une agression israélienne qui a pris pour cible aujourd’hui certaines positions dans le sud de Damas». Citant une source militaire, le média précise que l'attaque a été menée depuis «le Golan syrien occupé».

Une information qui a été confirmée par l'OSDH. Cette source controversée basée à Londres a indiqué que ces frappes israéliennes en Syrie ont tué sept personnes «à proximité de la zone d'Al-Sayyadah Zainab» qui est «considérée comme l'un des quartiers généraux de la milice libanaise du Hezbollah et des Gardiens de la révolution iraniens».

Vers une opération terrestre israélienne au Liban ?

Selon des informations divulguées par la chaîne libanaise LBCI et rapportées par plusieurs médias arabes le 28 janvier, «un pays arabe» aurait prévenu le Hezbollah que l'État hébreu était sur le point de lancer une opération terrestre d'envergure au Liban, et ce, en raison de l'échec des négociations politiques pour arriver à un accord.