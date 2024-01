L'arrestation d'un joueur israélien en Turquie vire au conflit diplomatique

Après avoir célébré un but avec un message pour les otages à Gaza, le footballeur israélien de l'équipe turque d'Antalyaspor Sagiv Yehezkel a été arrêté et son contrat a été rompu avec son club. Plusieurs ministres israéliens ont réagi, appelant au boycott de la Turquie et qualifiant Ankara de «bras exécutif du Hamas».

Le conflit à Gaza atteint la planète foot. Alors qu'un joueur israélien de l'équipe turque d'Antalyaspor avait brandi le 14 janvier après un but un message sur son poignet pour les otages retenus dans l'enclave gazaouie, très vite la célébration a pris des dimensions politiques. Le joueur a été arrêté et les autorités israéliennes ont vivement réagi.

À la 68e minute du match contre Trabzonspor, l'équipe d'Antalyaspor égalise, d'un but du joueur israélien Sagiv Yehezkel. Le buteur célèbre son but devant les caméras en montrant son poignet gauche strappé avec écrit «100 jours. 07/10» et une étoile de David. Très rapidement, la direction de son club se saisit de l'affaire et réagit via un communiqué en déclarant : «Sagiv Yehezkel, qui a agi contre les valeurs nationales de notre pays en partageant l’écriture sur son poignet après avoir marqué un but à la 68e minute du match que nous avons joué contre le Trabzonspor, a été exclu de l’équipe sur décision du conseil d’administration.»

Israël appelle au boycott de la Turquie

Le président du club a également réagi sur les réseaux sociaux, estimant que Sagiv Yehezkel avait «fait de la propagande en partageant l’écriture sur son poignet», et ce, «à l’insu» du reste de l’équipe, ajoutant qu’il n’autoriserait «jamais un comportement contraire aux sensibilités» de la Turquie. Dans la soirée du 14 janvier, le joueur a été placé en détention provisoire. Le parquet turc a reproché à Sagiv Yehezkel d’avoir commis le délit d’«incitation publique à la haine et à l’hostilité», a indiqué le ministre de la Justice, Yilmaz Tunç.

Se défendant, le joueur de 28 ans a déclaré : «Je n'avais aucune intention de provoquer ou d'exprimer une position sur la question. Je comprends la sensibilité en Turquie, c'était purement un hommage.» Sagiv Yehezkel affirme être contre la guerre, rapporte le média israélien Ynet.

Du côté des autorités israéliennes, le ton est monté. Le ministre de la Défense Yoav Gallant a condamné «l'arrestation scandaleuse du footballeur Sagiv Yehezkel» qui est «une expression d'hypocrisie». «Dans ses actions, la Turquie sert de bras exécutif au Hamas», a-t-il martelé, tout en rappelant qu'Israël avait aidé le peuple turc lors du terrible tremblement de terre en février 2023.

Même son de cloche du côté du ministère de la sécurité nationale. Dans un message sur X (ex-Twitter) le 15 janvier, Itamar Ben Gvir a appelé «les Israéliens à ne pas se rendre en Turquie, à n’acheter aucun produit turc et à ne pas les soutenir», ajoutant qu'il était «interdit à l’État d’Israël et aux citoyens israéliens de faire preuve d’indulgence envers la Turquie». Pour sa part, le président de la Fédération israélienne de football, Shino Zoertz, a même fait appel à la Fifa, rapporte le média I24. Il craint que d'autres sportifs israéliens subissent le même sort en Turquie.

Sagiv Yehezkel sera bientôt expulsé en Israël.