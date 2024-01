Sergueï Lavrov et Hossein Amir Abdollahian évoquent le renforcement des relations entre Moscou et Téhéran

Sergueï Lavrov et Hossein Amir Abdollahian se sont entretenus au téléphone pour évoquer le renforcement des accords entre la Russie et l'Iran. Les ministres de la Défense des deux pays, Sergueï Choïgou et son homologue iranien Mohammad Reza Ashtiani, ont également évoqué la collaboration industrielle et militaire.

La Russie et l'Iran prévoient de renforcer leurs relations dans les domaines du commerce, de la géopolitique, de l'économie, des transports, de la logistique et de l'armement. Conjointement, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays se sont appelés ce 15 janvier.

Sergueï Lavrov et son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian ont eu un entretien téléphonique afin de passer en revue les défis et enjeux régionaux, notamment la crise à Gaza. Outre la volonté bilatérale d'arriver à un cessez-le-feu dans l'enclave gazaouie, les deux diplomates ont de surcroît condamné «les attaques à grande échelle menées par un groupe de pays dirigé par les États-Unis et l'Angleterre sur le territoire du Yémen», a rapporté la diplomatie russe.

L'Iran et la Russie consolident leurs partenariats

D'après la même source, Téhéran et Moscou sont sur le point de signer un accord «intergouvernemental» dans un certain nombre de domaines liés au commerce, à l'économie, aux transports et à la logistique.

Dans la même journée du 15 janvier, les ministres de la Défense des deux pays, Sergueï Choïgou et Mohammad Reza Ashtiani, ont discuté du renforcement du partenariat militaire entre la Russie et l'Iran. «Au cours de l'entretien, les négociations ont porté sur les questions actuelles de la coopération militaire et militaro-technique bilatérale», a déclaré le ministre russe. Les questions de sécurité régionale ont également été abordées. Les deux hommes ont insisté sur la construction d'un monde multipolaire plus égalitaire.

À ce propos, depuis le 1er janvier 2024, l'Iran a intégré officiellement le groupe des BRICS. De surcroît, Moscou est devenu le premier investisseur étranger dans des projets industriels, miniers et de transports avec plus de 2,7 milliards de dollars d’investissements. Les deux pays collaborent aussi ensemble pour contourner le système de paiement Swift, ayant interconnecté le système Mir russe avec l'iranien Shetab.

© RT en français Le corridor Nord-Sud passe par l'Iran.

Dans le sillage de ce partenariat, la Russie a notamment développé son projet de corridor multimodal Nord-Sud, qui relie Mourmansk à Moumbai, en passant par l'Iran. Des milliers de tonnes de marchandises transitent par cette route commerciale, pouvant ainsi contourner facilement les sanctions américaines.