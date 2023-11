Gaza : Netanyahou «n'a pas parlé d'occuper» l’enclave, affirme un haut responsable israélien

Au lendemain des déclarations du Premier ministre israélien, annonçant que l’Etat hébreu prendrait «la responsabilité générale de la sécurité» de Gaza après la guerre avec le Hamas, un ministre israélien a assuré à la télévision américaine qu’il ne s’agirait pas d’une «occupation».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu «n'a pas parlé d'occuper Gaza» après la guerre avec le Hamas, a affirmé le 7 novembre au soir Ron Dermer, ministre israélien des Affaires stratégiques, lors d'un entretien sur la chaîne américaine MSNBC.

«On s’est retiré totalement de Gaza depuis 17 ans et on a récupéré un Etat terroriste. On ne peut pas répéter ceci, c’est évident. Une fois que le Hamas ne sera plus au pouvoir et après le démantèlement de son infrastructure, Israël devra avoir une responsabilité générale de sécurité pour une période indéfinie», a déclaré Ron Dermer, qui siège en tant qu'observateur au cabinet de guerre israélien.

Interrogé sur la manière dont sera organisée cette responsabilité, Ron Dermer a reconnu que la question restait ouverte mais a affirmé qu'il ne s’agirait pas d’une «occupation». Les propos de cet ancien ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis, proche du Premier ministre Benjamin Netanyahu, interviennent après que Washington a affirmé s'opposer à une nouvelle occupation à long terme de Gaza par Israël.

«Le Hamas ne peut pas faire partie de l'équation»

«De façon générale, nous ne soutenons pas une réoccupation de Gaza et Israël ne le soutient pas non plus», a déclaré le 7 novembre à la presse le porte-parole du département d'Etat américain, Vedant Patel. Benjamin Netanyahou avait déjà affirmé la veille vouloir qu'Israël prenne «la responsabilité générale de la sécurité» du territoire après la guerre.

«Nous avons des discussions actives avec nos homologues israéliens sur ce à quoi devrait ressembler la bande de Gaza après le conflit. Le président [américain Joe Biden] maintient sa position selon laquelle une réoccupation par les forces israéliennes n'est pas la bonne chose à faire», a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, lors d'un briefing avec la presse. «Il y a une chose sur laquelle il n'y a absolument pas de doute : le Hamas ne peut pas faire partie de l'équation», a-t-il ajouté.

Le porte-parole du Hamas, Abdel Latif al-Qanou, a réagi sur Telegram à ces propos. «Ce que Kirby a dit sur l'avenir de Gaza après le Hamas est un fantasme. Notre peuple est en symbiose avec la résistance et lui seul décidera de son avenir», a-t-il affirmé. «Qui va gérer Gaza ? Si c’est une force palestinienne qui gouverne Gaza pour le bien-être de ses habitants et sans vouloir détruire Israël, alors on pourra discuter», a indiqué de son côté Ron Dermer.

Israël avait occupé Gaza pendant la guerre des Six Jours de 1967 avec l’Egypte, la Jordanie et la Syrie, et n’a retiré ses troupes et ses colons que près de 40 ans plus tard. L’Etat hébreu a maintenu un blocus strict sur l'enclave au cours des années qui ont suivi et a lancé des campagnes de bombardements périodiques contre le Hamas depuis que le groupe a pris le contrôle de Gaza en 2006.