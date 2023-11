Gaza : la Russie appelle à une conférence internationale

La Russie a appelé ce 6 novembre à une «action collective» sur le conflit israélo-palestinien, par exemple avec l'organisation d'une «conférence internationale», dénonçant une volonté américaine de «monopoliser» la médiation.

«Face à une escalade de violence sans précédent dans la zone du conflit israélo-palestinien, nombreux sont les appels à une action collective pour désamorcer la situation au Moyen-Orient, y compris la tenue d'une conférence internationale», a affirmé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué ce 6 novembre.

Moscou «soutient activement» cette approche, a ajouté la diplomatie russe, assurant que le pays avait «toujours défendu la nécessité d'une stratégie multilatérale».

«Monopoliser» la médiation exacerbe les conflits

«Comme l'Histoire le prouve, les tentatives de "monopolisation" des fonctions de médiation ont conduit non pas à la résolution des conflits, mais à leur exacerbation», lit-on encore. La Russie fustige par ailleurs des «forces extérieures» de vouloir «exploiter la confrontation palestino-israélienne».

Plaidant pour la reprise du processus de paix israélo-palestinien, Moscou estime «important d’empêcher les parties de prendre des mesures unilatérales, notamment la colonisation de zones de Cisjordanie [...] incitant à la violence et au terrorisme».

Dans la lignée de sa doctrine multilatérale, la Russie souligne aussi «le rôle central des Etats du Moyen-Orient dans la résolution des problèmes de la région». Et d'ajouter que c'est l'abandon d'une rhétorique conflictuelle qui a conduit à «la normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran, la reprise de la participation de la Syrie à la Ligue arabe et l'établissement progressif d'un dialogue entre Damas et Ankara».

Le président russe Vladimir Poutine avait estimé en octobre que le conflit entre Israël et le Hamas démontrait «l'échec» de la politique des Etats-Unis au Moyen-Orient, qu'il accusait d'avoir «monopolisé» le règlement du conflit sans se soucier de «trouver des compromis acceptables pour les deux parties».

La Russie maintient traditionnellement de bonnes relations à la fois avec les autorités israéliennes et palestiniennes, ainsi qu'avec plusieurs acteurs régionaux tels que la Syrie, l'Egypte et l'Iran. Moscou appelle à des négociations et répète soutenir une solution à deux Etats avec la création d'un Etat palestinien.