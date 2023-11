Halloween à la Maison Blanche : Zakharova blâme Blinken pour avoir déguisé son fils en Zelensky

La porte-parole de la diplomatie russe s'est émue à la vue des enfants du secrétaire américain à la Défense Antony Blinken lors de la fête d'Halloween organisée le 30 octobre à la Maison Blanche. Ces derniers étaient vêtus respectivement du sweat coutumier de Zelensky et d'habits aux couleurs du drapeau ukrainien.

«C'est monstrueux [...] mais quel cynisme !», réagissait ce 1er novembre Maria Zakharova, au micro de Radio Sputnik, aux images de la réception d’Halloween organisée à la Maison Blanche la veille.

Sur celles-ci, on peut y voir le président américain Joe Biden et sa femme accueillir les enfants présents et leur distribuer des bonbons, conformément à la tradition. Quand arrive le tour de ceux du secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, son fils de quatre ans apparait revêtu d’un sweat kaki, un pin’s symbolisant l’amitié entre les Etats-Unis et l’Ukraine sur la poitrine. Quant à sa fille de trois ans, celle-ci apparaît habillée d’une robe et d’un carré de soie assorties aux couleurs du drapeau ukrainien.

«Avec Zelensky, c'est la bourse ou la vie», commente un député russe

Un clin d'œil remarqué par les médias ukrainiens, mais également russes. Ces derniers n'ont pas manqué d'ironiser sur ces images, à l'instar du site d'information économique Vzgliad qui les interprète comme un signe du «changement d'attitude» des Etats-Unis envers Volodymyr Zelensky «et envers l'idée d'un soutien indéfectible aux forces ukrainiennes».

Toujours selon le site, le fils d'Antony Blinken déguisé en Zelensky serait un «signe de mauvais augure». Et le média de conclure qu'«autrefois objet d'admiration», le président ukrainien serait devenu «la risée des enfants de la caste dirigeante».

«Blinken a mis en scène une farce et s'est montré un père peu soucieux de la santé mentale de son propre enfant en l'habillant comme un dictateur sanguinaire», a commenté le député russe de Crimée Mikhaïl Chérémète pour les journalistes de l'agence RIA Novosti. Il a ensuite concédé que «Zelensky était pire que n'importe quel monstre pour le peuple américain en reprenant à son profit la formule consacrée d'Halloween "la bourse ou la vie"», le député adaptant le refrain «un tour ou un bonbon» répété par les enfants lorsqu'ils sonnent aux portes du voisinage. Il a précisé que, bien que le contribuable américain payait pour les armes, c'était le peuple ukrainien que Zelensky jetait dans le «brasier de la guerre».

Avec près de 47 milliards de dollars d'aides militaires accordées à l'Ukraine depuis début 2022, les Etats-Unis sont de loin les premiers soutiens politico-militaires de Kiev face à l'offensive russe.