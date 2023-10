Eurasie : Lavrov dénonce les «murs» construits par les Européens

Interrogé à Minsk sur les relations avec les Européens, le chef de la diplomatie russe a estimé ce 26 octobre que ces dernières demeuraient particulièrement dégradées. Pour autant, «nous ne leur fermerons pas la porte», a-t-il assuré.

Si les Européens «ne veulent pas exploiter les avantages compétitifs sur le continent, c’est leur problème», a déclaré à la presse Sergueï Lavrov ce 26 octobre, à l’issue d’une rencontre avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Sergueï Lavrov souligne que le rétablissement de relations avec l'Europe est peu probable

«Il faut établir une architecture de sécurité et de coopération économique et commerciale, qui ne dépendra pas des caprices et des instincts colonialistes de nos voisins du côté gauche du continent», a notamment déclaré le ministre russe, interrogé sur la conférence dédiée à la sécurité eurasiatique à laquelle il avait pris part le matin même.

Une conférence que Minsk accueille, ces 26 et 27 octobre, dans le cadre de la présidence biélorusse de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC). Si cette organisation ne rassemble pour l’heure que six pays, des représentants d’une trentaine de pays et d’organisations ont participé à cet événement, dont le ministre des Affaires étrangères hongrois.

Lavrov plaide pour le «bon sens»

Si le ministre russe estime que des «ponts» existent avec les Européens, celui-ci considère que certains ont «sauté, comme les gazoducs Nord Stream» et que d’autres sont «bloqués» par des «murs de béton». Une «image», a précisé Sergueï Lavrov, qui a toutefois tenu à faire référence à la situation observée aux frontières entre les Etats membres de l’Union européenne avec la Russie et la Biélorussie. Des murs qu’il faudra «faire exploser », a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie russe assure que si les Européens «refusent de se soumettre à Washington, pour commencer à suivre leurs propres intérêts et se sentir des Etats indépendants, nous ne leur fermerons pas la porte». Toutefois, précise-t-il, «les conditions de notre dialogue seront déterminées par les intérêts mutuels et non par leurs souhaits».

«Tant que cela se produit, les pays normaux qui ne cherchent pas l’hégémonie au moyen de guerres contre d’autres pays doivent coopérer, ce que nous faisons», a-t-il lancé aux journalistes.