Une «action préventive contre Israël» possible dans les «prochaines heures» en cas d'escalade, prévient l'Iran

L'Iran a averti le 16 octobre que «toute action préventive» contre Israël serait possible «dans les prochaines heures», faisant référence au Hezbollah, alors que l'armée israélienne se prépare à déclencher une offensive terrestre dans la bande de Gaza.

Téhéran a averti à plusieurs reprises qu'une invasion terrestre de la bande de Gaza entraînerait une riposte sur d'autres fronts, ce qui fait craindre un embrasement régional.

«Toutes les options et tous les scénarios possibles existent pour le Hezbollah. Tout a été correctement pris en compte dans leurs calculs et les dirigeants de la résistance ne permettront pas au régime sioniste d’agir dans la région. Toute mesure préventive est possible dans les prochaines heures», a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian à la télévision, faisant référence à sa rencontre avec le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, le 14 octobre.

«Les dirigeants de la résistance donneraient une chance à une solution politique»

Le ministre a ajouté, selon l'agence Irna, «que les dirigeants de la résistance étaient tous d’avis qu’ils donneraient une chance à une solution politique si une solution était trouvée». «Toute action est possible au cas où le régime sioniste poursuivrait ses crimes de guerre contre les civils», ont-ils toutefois précisé.

Le 16 octobre, Hossein Amir Abdollahian a affirmé que cet «axe de la résistance» – appellation informelle des Etats et organisations ennemis d'Israël et des Occidentaux – ne permettrait pas à l'Etat hébreu «de faire ce qu'il veut à Gaza» et dispose de moyens pour une guerre «de long terme».

Le même jour, le président iranien Ebrahim Raïssi a averti que le temps était compté pour parvenir à une solution politique, et a mis en garde contre l'extension de la guerre entre Israël et le Hamas à d'autres fronts.

Les affrontements se sont multipliés ces derniers jours à la frontière avec le Liban entre le Hezbollah et Israël. Ils ont fait une dizaine de morts côté libanais, en majorité des combattants mais aussi un journaliste de Reuters et deux civils. Côté israélien, au moins deux personnes ont été tuées.

Depuis l’attaque du Hamas en Israël qui a fait 1 300 morts, Israël a riposté en pilonnant sans relâche la bande de Gaza, faisant au moins 2 750 morts, principalement des civils, selon les autorités locales. L'Iran a déclaré soutenir le Hamas, tout en précisant qu'il n'était pas impliqué dans son attaque.