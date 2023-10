Nouvelles routes de la soie : le chef de la diplomatie chinoise accueille son homologue russe à Pékin

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a été accueilli ce 16 octobre à Pékin par son homologue chinois Wang Yi, à la veille du troisième Forum international «Une ceinture, une route» organisé dans la capitale chinoise dix ans après le lancement de cette initiative.

Les ministres russe et chinois des Affaires étrangères se sont rencontrés à Pékin ce 16 octobre, exprimant «leur satisfaction quant à la dynamique positive de l'interaction globale russo-chinoise», rapportent les communiqués des deux ministères.

Cette rencontre intervient à la veille du troisième Forum international «Une ceinture, une route» qui aura lieu à partir du 17 octobre dans la capitale chinoise et auquel participera Vladimir Poutine. Le thème de la coopération entre Moscou et Pékin sera évoqué.

Les deux diplomates ont souligné, selon la Russie, «l’importance du renforcement de la coordination étroite entre la Russie et la Chine sur la scène internationale, notamment au sein de l'ONU et de son Conseil de sécurité, de l'OCS, du G20, de l'APEC et d'autres mécanismes et forums, et l'engagement mutuel à renforcer les contacts au sein des BRICS».

Moscou et Pékin en phase sur les dossiers internationaux

Aussi ont-ils «discuté en détail » des questions de sécurité dans la région Asie-Pacifique, mais aussi au Proche-Orient. «Wang Yi a déclaré que la Chine condamnait toutes les actions qui nuisent aux civils», indique Pékin, appelant aux négociations, et à «activer la solution à deux Etats dès que possible».

«La coïncidence ou la similitude des positions des parties sur toutes les questions discutées ont été notées avec satisfaction» a fait savoir la diplomatie russe, saluant «le cadre constructif» des relations entre les deux pays.

«La Chine soutient la présidence tournante de la Russie des BRICS l'année prochaine», a de son côté déclaré Pékin, précisant également que cette année marquera le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Russie et la Chine.

A cette occasion, les deux parties «doivent planifier des commémorations, approfondir la confiance mutuelle stratégique, consolider l'amitié traditionnelle et promouvoir l'amitié de génération en génération», stipule encore le communiqué de la diplomatie chinoise.