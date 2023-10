Mohammed ben Salmane s'entretient avec Raïssi, Erdogan et Macron au sujet de la crise à Gaza

Mohammed ben Salmane s'est entretenu avec le président iranien pour évoquer la guerre entre le Hamas et Israël. Les deux hommes ont rappelé leur engagement pour la cause palestinienne. Le prince héritier saoudien a également eu une conversation ave Erdogan et Macron à ce sujet.

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (MBS) et le président iranien Ebrahim Raïssi ont discuté par téléphone de la guerre entre Israël et le Hamas, ont rapporté ce 12 octobre les médias d'Etat saoudiens, dans un premier appel depuis un rapprochement en mars entre Riyad et Téhéran, piloté par Pékin.

Le dirigeant de facto d'Arabie saoudite a reçu le 11 octobre un appel du dirigeant iranien au cours duquel ils se sont entretenus de «la situation militaire actuelle à Gaza et dans ses environs», a indiqué l'agence de presse officielle saoudienne (SPA).

Riyad soutien de la cause palestinienne

MBS a déclaré au président iranien que Riyad communiquait «avec toutes les parties internationales et régionales pour mettre fin à l'escalade en cours», selon la SPA. Il a également souligné «la position ferme du royaume en faveur de la cause palestinienne», indique le communiqué.

L'agence de presse officielle iranienne Irna a également fait état de cet appel, affirmant que les deux hommes avaient discuté de la «nécessité de mettre fin aux crimes de guerre contre la Palestine».

Le Hamas a lancé le 7 octobre une attaque surprise contre Israël qui, selon les forces israéliennes, a tué 1 200 personnes, pour la plupart des civils. Dans la bande de Gaza, 1 200 personnes également, dont de nombreux civils, ont été tuées dans les raids aériens israéliens menés en représailles, selon les autorités locales.

Le conflit remet en cause un éventuel accord de normalisation historique entre l'Arabie saoudite et Israël, présenté comme possible le mois dernier par Mohammed ben Salmane. Dans ce processus piloté par l'administration américaine, Riyad négociait pour obtenir de Washington des garanties de sécurité et une aide au développement d'un programme nucléaire civil.

MBS s'entretient avec Erdogan et Macron

L'Iran soutient depuis longtemps financièrement et militairement le Hamas, mais insiste sur le fait qu'il n'est pas impliqué dans l'attaque du 7 octobre.

L'Arabie saoudite et l'Iran avaient annoncé en mars dernier rétablir leurs relations, mettant ainsi fin à une rupture des liens de sept ans, grâce à un accord négocié par la Chine.

Le prince héritier de 38 ans a également parlé le 11 octobre au téléphone avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il a affirmé déployer «des efforts sans relâche de communication régionale et internationale pour parvenir à une coordination qui permettrait de mettre un terme à l'escalade actuelle».

Le dirigeant saoudien a adressé un message similaire au président français Emmanuel Macron, soulignant que Riyad travaillait «à créer les conditions pour apporter la stabilité et restaurer la voie de la paix pour assurer que le peuple palestinien puisse exercer ses droits justes et légitimes», selon un communiqué du ministère saoudien des Affaires étrangères publié dans la matinée de ce 12 octobre sur les réseaux sociaux.

Dans son appel téléphonique, MBS a aussi déclaré au président français que le royaume rejetait les actions «ciblant des civils ou perturbant les infrastructures et les intérêts vitaux qui affectent leur vie quotidienne».