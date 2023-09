Normalisation avec Israël : «nous nous en approchons chaque jour» estime MBS

Dans une interview à Fox News, Mohammed Ben Salmane est revenu sur la politique saoudienne. Le prince héritier a notamment évoqué le dossier de la normalisation des relations avec l'Etat hébreu et la question du nucléaire à l'échelle régionale.

Dans une rare interview accordée le 21 septembre à la chaîne américaine Fox News, Mohamed Ben Salmane a passé en revue les défis et enjeux qui se posent à l'Arabie saoudite. Pendant 12 minutes, le jeune dirigeant a évoqué l'actualité régionale, non loin de la ville futuriste de Neom sur l’île de Sindalah.

«Nous nous en approchons chaque jour» : sans doute est-ce la phrase fera couler le plus d'encre. MBS a évoqué en effet la possibilité d'une normalisation avec l'Etat hébreu. Toutefois, le prince héritier du royaume wahhabite a rappelé que «la question palestinienne est très importante. Nous devons la résoudre. Et les négociations se poursuivent bien jusqu'à présent».

Des déclarations qui font bondir l'Iran

Depuis plusieurs mois maintenant, les relations israélo-saoudiennes sont de moins en moins officieuses. L'administration Biden pousse en effet à un rapprochement entre les deux pays, espérant une victoire diplomatique pour le camp démocrate avant les élections présidentielles de 2024. MBS a d'ailleurs précisé que «si l’administration Biden réussit, je pense que ce sera l’accord le plus important depuis la guerre froide».

🇸🇦🇮🇱

MBS confirme les négociations de normalisation avec Israël mais il affirme aussi: "La question palestinienne est très importante pour la question de la normalisation avec Israël. Nous avons une bonne négociation, nous continuons, chaque jour, nous nous rapprochons d'un… pic.twitter.com/XWqNUbDKcX — Restitutor Orientis (@restitutorII) September 20, 2023

Les propos de l'homme fort de l'Arabie saoudite ne sont pas passés inaperçus en Iran. Malgré le rapprochement des derniers mois, le président Raïssi a vivement critiqué la posture saoudienne. Un rapprochement saoudo-israélien serait une «trahison» de la cause palestinienne, a déclaré le 20 septembre le président iranien Ebrahim Raïssi lors d'une conférence de presse en marge de l'assemblée générale de l'ONU. «Nous pensons qu’une relation entre les pays de la région et le régime sioniste est un coup dans le dos du peuple palestinien et de la résistance des Palestiniens», a-t-il ajouté. Même son de cloche du côté du mouvement palestinien du Hamas qui rejette toute relation avec «l'entité sioniste», et a dénoncé les propos du dirigeant saoudien.

MBS a par ailleurs précisé que si l'Iran obtenait la bombe nucléaire, son pays en ferait de même. L'Arabie saoudite exige des Etats-Unis, en contrepartie d'une normalisation avec l'Etat hébreu, d'une garantie sécuritaire et militaire et d'une aide pour l'établissement d'un programme nucléaire civil.

Enfin soucieux de faire rayonnesr son pays à l'international et de casser l'image d'un royaume austère englué dans ses traditions, MBS a lancé face caméra «la plus grande réussite du XXIe siècle est l’Arabie saoudite, si vous voulez la manquer ou non, c’est à vous de décider».