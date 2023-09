Algérie : les autorités favorisent la langue anglaise et restreignent l'enseignement du français

Depuis 2019, l'Algérie a lancé un programme scolaire visant à faire de l'anglais une priorité au détriment de la langue française. Alger cherche à lutter contre les écoles privées qui continuent de suivre le programme français.

Initié depuis 2019 par le gouvernement d'Abdelmadjid Tebboune, le remplacement de la langue française au profit de l'anglais dans l’enseignement algérien est de plus en plus concret, relate ce 29 septembre Associated Press. L'agence de presse new-yorkaise revient ainsi sur les deux leçons d'anglais de 45 minutes hebdomadaires auxquels ont droit les élèves algériens depuis cette année.

Le 19 septembre, jour de la rentrée scolaire, l'introduction de l'anglais en primaire avait été dépeint comme un «acquis stratégique» par le ministre de l'Education, Abdelkrim Belabed.

Depuis maintenant quatre ans, Alger tente de généraliser à l'échelle de tous les établissements scolaires l'apprentissage de l'anglais.

Alger interdit le double programme en français

Et pour ce faire, les autorités algériennes sont parallèlement prêtes à mettre la pression sur les écoles privées qui continuent d'enseigner en langue française, comme l'évoquait plus tôt cette semaine le Figaro. En d'autres termes, expliquait le quotidien français, Alger a ordonné l'arrêt du «double programme» qui permet à l'étudiant de suivre en même temps le programme algérien en langue arabe littéraire et le français. Un ordre qui a semé le trouble dans 22 établissements privés algériens partenaires de l'ambassade de France.

En octobre 2022, le président algérien annonçait vouloir introduire l’enseignement de l’anglais dès la 3e année de primaire, soit en même temps que le français.

Avant, les étudiants devaient attendre le collège pour débuter l'apprentissage de l'anglais. En l'espace de deux mois, un manuel scolaire avait été publié et validé par l'Etat algérien puis distribué à tous les établissements et environ 5 000 enseignants vacataires avaient été recrutés. «Le français est un butin de guerre mais l’anglais est la langue internationale», justifiait alors le président Tebboune.

Sur une population de 44 millions d'habitants, l'Algérie compte environ 15 millions de francophones mais refuse une adhésion à l'Organisation internationale de la francophonie.

Outre la volonté algérienne d'internationaliser ses étudiants avec l'apprentissage de l'anglais, cette anglicisation va de pair avec des contentieux tenaces avec la France. Entre le passé colonial douloureux, la question des visas et des ressortissants algériens, la problématique du gaz, les tensions ne diminuent pas entre Paris et Alger. A ce propos, les autorités algériennes ont remis au goût du jour en juin dernier une phrase anti-française dans leur hymne national. Le couplet rajouté stipule que la France devra «rendre des comptes».

Preuve supplémentaire de la perte d'influence de la langue française sur le continent africain, indépendamment de l'Algérie, le Mali a également modifié sa constitution pour supprimer, cet été, le français de sa liste de langues officielles. Le Maroc a, quant à lui, décidé de rendre obligatoire les cours d'anglais dans tous les lycées à l'horizon 2025-2026.