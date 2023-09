Le Kremlin confirme une rencontre entre Poutine et le dirigeant de l'Est libyen Khalifa Haftar

L'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, a été reçu le 28 septembre par le président russe Vladimir Poutine, a confirmé le Kremlin. Haftar était en Russie depuis le 26 septembre.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé le 28 septembre aux agences russes RIA Novosti et TASS que le maréchal Haftar avait rencontré Vladimir Poutine.

«Oui, nous confirmons la réalité d'une telle réunion. En effet, il y a eu une réunion avec Haftar» a déclaré Peskov à RIA Novosti. «Elle a eu lieu aujourd'hui au Kremlin», a-t-il précisé à TASS. «La situation en Libye et dans l'ensemble de la région a été discutée», a-t-il ajouté.

Il s'agit de la première rencontre entre les deux hommes depuis 2019, selon des médias libyens. Le maréchal Haftar était arrivé le 26 septembre en Russie «à l’invitation de la partie russe», selon les Forces armées arabes libyennes sur leur page officielle Facebook.

Haftar a été reçu le 26 septembre par le vice-ministre russe de la Défense Iounus-Bek Ievkourov, qui s’était rendu à plusieurs reprises dans l'est de la Libye, notamment le 17 septembre, au quartier général des LAAF à Benghazi, quelques jours après les inondations qui ont fait des milliers de morts et de disparus dans la ville de Derna, dans l'est de la Libye.

Divisée depuis la chute de Mouammar Kadhafi provoquée par les puissances occidentales en 2011, la Libye est gouvernée par deux administrations rivales: l'une à Tripoli (ouest) dirigée par Abdelhamid Dbeibah et reconnue par l'ONU, l'autre dans l'est, incarnée par le Parlement et affiliée au camp de Khalifa Haftar. En octobre 2020, un cessez-le-feu a été acté, dont le respect est supervisé par une commission militaire composée de cinq officiers de chaque camp.