Haut-Karabagh, coopération bilatérale, BRICS : Poutine et Raïssi s'entretiennent au téléphone

Vladimir Poutine et Ebrahim Raïssi se sont entretenus au téléphone au sujet de la crise dans le Haut-Karabagh. Les deux pays, limitrophes du Caucase, prônent un règlement pacifique du conflit et une normalisation des relations entre Bakou et Erevan.

A la demande de Téhéran, le président iranien Ibrahim Raïssi s'est entretenu ce 26 septembre avec son homologue russe Vladimir Poutine, évoquant notamment le conflit du Haut-Karabagh. L'Iran et la Russie ont tous deux des intérêts stratégiques dans la zone.

Les deux dirigeants ont, selon le Kremlin, insisté sur l'impératif de «résoudre tous les problèmes de la crise». Les deux présidents ont d'ailleurs échangé leur point de vue concernant une normalisation entre Bakou et Erevan et ainsi mettre fin au conflit dans le Haut-Karabagh. Vladimir Poutine a précisé que les forces russes présentes sur place fournissaient une aide humanitaire aux Arméniens.

Moscou et Téhéran se sont accordés l'importance d'une résolution pacifique et de l'intensification des pourparlers au format régional, soulevant la possibilité de développer un format régional «3+3» (Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie plus Russie, Iran et Turquie).

Moscou a soutenu la candidature iranienne pour les BRICS

Au cours de la conversation, Ebrahim Raïssi a tenu à remercier Vladimir Poutine personnellement pour son soutien de poids dans l'adhésion de l'Iran au sein des BRICS, obtenue le mois dernier. En effet, Téhéran fera officiellement partie de l'organisation à partir du 1er janvier 2024, tout comme l'Arabie saoudite, les Emirats Arabes unis, l'Egypte, l'Ethiopie et l'Argentine.

Téhéran et Moscou ont de surcroît parlé du renforcement de la coopération plurisectorielle, du tourisme à l'armement en passant par le commerce, toujours selon la même source.