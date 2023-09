Réforme du Conseil de sécurité de l’ONU : «Le monde est plus grand que cinq pays», déclare Erdogan

Lors de son intervention à la tribune de l’ONU, à l’occasion de la 78e session de l’Assemblée générale de l’organisation internationale, le président turc a soutenu un renouveau institutionnel, plus en adéquation avec le monde actuel.

Recep Tayyip Erdogan a soutenu l’appel d’Antonio Guterres en faveur d’une réforme du Conseil de sécurité des Nations unies. «Nous sommes d’abord avec le secrétaire général, qui a fait observer que les institutions créées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale ne reflètent plus le monde contemporain», a déclaré ce 19 septembre le président turc depuis la tribune de l’ONU.

«Le monde, en effet, est plus grand que cinq pays», a asséné Erdogan. «Le Conseil de sécurité n’est plus un garant de la sécurité mondiale, c’est un champ de bataille de stratégie politique entre les cinq pays qui y sont représentés», a-t-il insisté.

«Le monde a changé. Ce n’est pas le cas de nos institutions», avait déclaré plus tôt dans l’après-midi Antonio Guterres, lors de son discours introductif de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations unies. «Nous ne pouvons pas résoudre efficacement les problèmes tels qu’ils se présentent si les institutions ne reflètent pas le monde tel qu’il est», avait poursuivi le secrétaire général de l’ONU, pointant du doigt une gouvernance mondiale «figée dans le temps».

Une thématique récurrente... depuis 40 ans

La réforme du Conseil de sécurité de l’ONU figure à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’organisation depuis quatre décennies, et fait l’objet de négociations intergouvernementales depuis près de 15 ans. Plus tôt dans la journée, Joe Biden avait réitéré le soutien de Washington à une telle réforme. La Russie s’est également, à plusieurs reprises, prononcée en faveur d’une meilleure représentation des nations d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie au sein de cet organe.

Nombre de chefs d’Etat et de gouvernement sont appelés à se succéder à la tribune de l'ONU ces prochains jours, à l'occasion du débat général de l’Assemblée générale de l’ONU qui a débuté ce 19 septembre à New York et qui se tiendra jusqu’au 26 septembre.