78e Assemblée générale de l’ONU : coup d’envoi du débat général

Le médiatique débat général de l’Assemblée générale de l’ONU débute ce 19 septembre, à New York. Il se tiendra jusqu’au 26 septembre. Plus de 140 chefs d’Etat et de gouvernement sont attendus pour cette 78e grand-messe annuelle de l’ONU.

Le débat général, qui réunit de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement du monde, débute ce 19 septembre au siège new-yorkais des Nations Unies. Cette année il a pour thème : «Rétablir la confiance et raviver la solidarité : accélérer l'action menée pour réaliser le Programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous».

Détails à suivre…