Festival mondial de la jeunesse de Sotchi : lancement des préparatifs à Vladivostok

Dans le cadre du Forum économique de Vladivostok a eu lieu l'inauguration du centre de formation des bénévoles qui encadreront le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, prévu à Sotchi en mars 2024.

«Pour nous tous, le Festival mondial de la jeunesse sera un événement qui laissera une marque indélébile dans l’âme de chacun !», a déclaré le 10 septembre la vice-ministre russe de la Science et de l'Enseignement supérieur, Olga Pétrova.

Celle-ci participait, au premier jour du Forum économique de Vladivostok, à l’inauguration du centre de formation des bénévoles de l'Université fédérale d'Extrême-Orient (FEFU). Celui-ci aura, à l’instar de 26 autres centres à travers le pays, pour mission de former ceux qui encadreront le prochain Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, prévu en mars 2024 à Sotchi. Situation géographique de l’établissement oblige, l’accent y sera mis sur l'accueil des délégations asiatiques.

© Nina Zotina / RIA Novosti Participants du XIXe Festival de la jeunesse en 2017 (image d'illustration).

«De par ma propre expérience, je sais que le Festival mondial de la jeunesse, ce sont des émotions, des impressions inoubliables, un million de rencontres, des sourires et des gens venus du monde entier», a pour sa part déclaré le recteur de la FEFU, Boris Korobets, dans des propos rapportés par le site de son université.

«Le plus grand rendez-vous au monde de la jeunesse»

Le XXe Festival mondial de la jeunesse et des étudiants aura lieu du 1er au 7 mars 2024 à Sotchi, conformément au décret présidentiel signé le 5 avril dernier. Quelque 20 000 jeunes issus de 155 pays y sont attendus.

Sur son site, le festival annonce qu'il offrira la possibilité «de dialoguer et de se comprendre mutuellement indépendamment de sa nationalité, de sa sensibilité politique et de ses particularités culturelles [...] C'est le début d'une nouvelle amitié et d'un enrichissement mutuel par la découverte des cultures et traditions de tous les participants».

© Evguénia Novojénina / RIA Novosti Participants du XIXe Festival mondial de la jeunesse.

Larissa Soulima, directrice adjointe du festival, a annoncé à l'occasion de l'ouverture du centre de formation que le programme du festival serait bâti «sur des valeurs, le pluralisme culturel, les traditions et l'encouragement au bénévolat». Il sera dévoilé dans «deux à trois semaines» et «comprendra notamment des débats, des conférences, des jeux et des projections», a rapporté l'agence TASS.

© Maxime Blinov / RIA Novosti Le premier adjoint de l'administration présidentielle, Sergueï Kirienko, pendant la présentation du forum «La Russie, pays des possibles», lors de la XIXe édition du Festival mondial de la jeunesse en 2017.

Créé en 1947 sous l'égide de l'Union internationale des étudiants, le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants s'est tenu à intervalles irréguliers dans différentes métropoles, dont Quito en 2013 et Sotchi en 2017 pour les dernières éditions. C'est le festival de 1957 à Moscou qui a attiré le plus de monde avec 34 000 visiteurs.

© Nina Zotina / RIA Novosti Participants originaires du Congo à la XIXe édition du Festival mondial de la Jeunesse de 2017 (image d'illustration).

Chaque festival se voit attribuer un slogan : celui de 2024 sera «Sur la voie de la coopération, de la paix et du développement».