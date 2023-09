Washington livre des munitions à uranium appauvri à Kiev, un «signe d’inhumanité», selon Moscou

La diplomatie russe a dénoncé ce 7 septembre la fourniture de munitions à uranium appauvri par Washington à Kiev, soulignant les dangers à long terme pour les populations et l'environnement.

L'ambassade russe aux Etats-Unis a fustigé sur Telegram l’envoi de munitions à uranium appauvri par Washington à Kiev, soulignant notamment les risques liés aux «nuages radioactifs mouvants» et le qualifiant de «signe clair d’inhumanité».

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a quant à lui qualifié la décision des États-Unis de «très mauvaise nouvelle», leur utilisation ayant eu de «tristes conséquences» dans les pays d'ex-Yougoslavie.

Cette réaction intervient après l'annonce américaine d'une aide d'un milliard de dollars à l'Ukraine censée donner un «nouvel élan» à la contre-offensive de Kiev. Le volet strictement militaire d'un montant de 175 millions de dollars prévoit notamment la livraison de munitions de 120 mm contenant de l'uranium appauvri et destinées à des chars de combat américains Abrams promis à l'Ukraine.

Ces munitions capables de percer les blindages sont controversées en raison des risques toxiques pour les militaires et les populations. L'ambassade russe à Washington rappelle ainsi que de telles armes peuvent mettre en danger, par les particules d'uranium dans l'air, le système respiratoire et ainsi provoquer des cancers, comme l’ont subi des soldats américains en Irak et dans les Balkans.

«Il est clair que cela ne sera pas utilisé sur leur territoire»

«Les Américains ne s'en soucient pas du tout», a par ailleurs ajouté Sergueï Ryabkov, vice-ministre des Affaires étrangères, cité par l’agence RIA Novosti. Et celui-ci d’ajouter : «Il est clair que cela ne sera pas utilisé sur leur territoire. Il est clair qu'ils ne se soucient pas de qui l'inhale là-bas et des conséquences que cela entraînera pour ces personnes et de ce qui adviendra aux générations qui vivront sur cette terre.»

Selon l’ambassade russe, Washington «refuse d'accepter l'échec de la soi-disant contre-offensive des forces armées ukrainiennes» et est prêt à «faire une croix sur les générations futures».

Les États-Unis sont le deuxième pays occidental à annoncer des livraisons d’obus à uranium appauvri à l’Ukraine. En mars, la Grande-Bretagne avait annoncé son intention de fournir à Kiev ce type de munitions pour accompagner ses chars Challenger 2. En réaction à cela, la Russie avait annoncé le déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie.