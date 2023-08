Russie : le FSB annonce l'arrestation de deux hommes accusés de sabotage à Omsk et Kalouga

Le FSB a annoncé ce 29 août l'arrestation d'un citoyen russe soupçonné de préparer un attentat dans la région de Kalouga. En parallèle, à Omsk, un autre individu a été interpellé pour avoir incendié une armoire de signalisation de chemins de fer.

Russie : le FSB a arrêté un saboteur ukrainien à Omsk

Les services de sécurité russes (FSB) ont annoncé ce 29 août les interpellations de deux individus soupçonnés de préparer des actions de sabotage sur le sol russe.

Le premier a été arrêté dans la région de Kalouga, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Moscou. Il est accusé d’avoir «préparé un attentat contre l’un des sites d'infrastructures sensibles» de la ville de Kalouga, relate le FSB dans un communiqué. Selon les enquêteurs, l’individu serait entré «de sa propre initiative» en contact avec des militants du régiment Azov qui lui auraient donné des indications pour confectionner un engin explosif improvisé.

Une cache, contenant les composants nécessaires ainsi que du matériel de communication, a été découverte lors de l'arrestation précise le FSB. Auraient également été découvertes des informations «selon lesquelles l’individu avait exprimé et confirmé ses intentions de partir en Ukraine pour participer aux hostilités aux côtés des forces armées ukrainiennes dans les rangs de l'organisation terroriste Azov», ajoute le communiqué.

Arrestation du suspect d'actions de sabotage dans la région de Kalouga

Des actes visant à perturber l'acheminement de matériels militaires

A Omsk, en Sibérie occidentale, le FSB a annoncé l’arrestation d’un «agent des services spéciaux ukrainiens». Âgé de 21 ans, celui-ci est accusé d’avoir incendié une armoire de signalisation de chemins de fer.

Dans la vidéo de l’interrogatoire diffusée par les agents fédéraux, le jeune homme aurait admis avoir «proposé d'aider la légion dite "Liberté de la Russie"», une autre organisation classée terroriste par Moscou, qui regrouperait des volontaires russes proches du néonazisme au sein des forces armées ukrainiennes.

«Ils m'ont donné des instructions et la liste du matériel nécessaire, j'ai mis le feu à l'armoire de signalisation, j'ai filmé avec mon téléphone et je me suis enfui», développe-t-il. Interrogé sur le but de ces actes de sabotage, l'individu a indiqué qu'il s'agissait «d'empêcher que le matériel venu de l'est de la Russie n'atteigne le front».

Les cas d'incendies d'armoires de signalisation se sont multipliés ces derniers mois en Russie. Au mois de juillet dernier, des faits similaires ont été rapportés à Oulianovsk et Saint-Pétersbourg, occasionnant d'importantes perturbations ferroviaires.

Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, le FSB annonce régulièrement l'arrestation de partisans des forces ukrainiennes accusés de se livrer à des actes de sabotage ou de transmettre des renseignements sur des infrastructures russes sensibles.