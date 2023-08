Fête du drapeau national : le 22 août, la Russie célèbre ses couleurs

Le 22 août est en Russie la Journée du drapeau national. Si l’actuel drapeau tricolore, à trois bandes, n’est réapparu que récemment, son histoire demeure plus ancienne, riche... et mouvementée.

Comme chaque année depuis 1994, ce 22 août marque la «Journée du drapeau d'État de la Fédération de Russie». Lors de celle-ci, distincte de la fête nationale du 12 juin, les Russes célèbrent leur bannière tricolore blanche, azurée et écarlate.

Un drapeau russe de 1 423 mètres carrés déployé dans l'océan Arctique

Un drapeau «symbole de notre unité», a souligné Vladimir Poutine dans un communiqué publié dans la nuit sur le site de la présidence. «Nous avons surmonté de multiples épreuves et supplices avec ce drapeau flottant au-dessus de nos têtes, mais nous avons essentiellement restauré la souveraineté de notre pays», a ajouté le président russe, à propos du pavillon blanc-bleu-rouge, hérité de l'époque tsariste et qui n’est réapparu en Russie qu’après son indépendance de l’URSS.

«Tous les drapeaux et symboles historiques de la Russie méritent le respect»

Des oriflammes à l’effigie du Christ, cousus et brandis par les soldats d’Ivan le Terrible au drapeau rouge communiste, en passant par l’étendard impérial noir, or et blanc, «tous les drapeaux et symboles historiques de la Russie méritent le respect de ses citoyens, de ses militants et des représentants de ses autorités», estime le président russe, «car ils reflètent la continuité du développement de notre nation et de notre État».

L’actuel drapeau russe a été rétabli par la Cour suprême de la République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR) le 22 août 1991, date à laquelle il fut hissé au-dessus de la Maison Blanche, siège du parlement de la RSFSR, alors ciblée par des putschistes tentant de sauver l’Union soviétique. Il fut approuvé comme drapeau national de la Russie post-soviétique par un décret de Boris Eltsine en 1993. Ce n’est qu’en août de l’année suivante qu’un autre décret présidentiel instaura en Russie le 22 août comme date de célébration du drapeau national.