Russie : le Centre Sakharov dissout par le tribunal de Moscou pour «violations systématiques»

Le tribunal municipal de Moscou a ordonné la dissolution de l'association Centre Sakharov en raison de «violations systématiques, flagrantes et irrémédiables de la loi». La justice russe l'avait déjà accusé en 2014 d'être un «agent étranger».

Cette décision résulte de «violations systématiques, flagrantes et irrémédiables de la loi», a annoncé la justice russe. En effet, le Centre Sakharov, du nom de l'ancien physicien et prix Nobel de la paix en 1975 Andreï Dmitrievitch Sakharov, est accusé d'avoir illégalement organisé en Russie des conférences et expositions en dehors de sa «zone d’activité» régionale prévue dans ses statuts, nous apprend le site RIA Novosti.

Le centre avait reçu de l'argent des Pays-Bas et du Royaume-Uni

Toujours selon la justice russe, le centre a publié des vidéos sans mentionner qu'il était depuis 2014 considéré comme «agent étranger» par le Kremlin. Une faute qui a occasionné une amende pour l'organisation et son directeur exécutif de plus de 5 millions de roubles, soit environ 50 000 euros. Le Centre Sakharov était dans le viseur de la justice russe car il avait déjà reçu des fonds des ministères des Affaires étrangères néerlandais et britannique.

En janvier 2023, Moscou a fait savoir au Centre Sakharov que tous les contrats de location avec le musée et centre culturel avaient été résiliés.

Le directeur du Centre Sakharov, Sergueï Loukachevski, en exil en Allemagne, avait alors assuré à l’AFP qu’en cas de dissolution, l’ONG se reconstituerait en Russie sous la forme d’un «collectif».