Russie : une application permet aux habitants des régions frontalières de signaler une attaque

Une application, baptisée «Radar», est désormais disponible pour signaler une attaque de drone ou une frappe, afin d'accélérer la réponse des autorités.

«Cette application vous permet de transférer des informations opérationnelles aux forces de l'ordre pour analyse et prise de décision rapide» : le gouverneur de la région de Belgorod, Viachestlav Gladkov, a annoncé ce 17 août sur Telegram le lancement de Radar, une nouvelle application permettant de prévenir les autorités en cas d’incident dans les régions frontalières.

«Notre région a été constamment bombardée par les forces armées ukrainiennes depuis le début de l’opération militaire spéciale», a expliqué Viachestlav Gladkov, dénonçant les «nombreux incidents», notamment les frappes de drones. Dans un second message posté quelques instants plus tard, celui-ci a dénombré plus de 50 tirs sur la région pour la seule journée du 16 août.

Souhaitant répondre aux craintes de la population et à la difficulté des services de secours d’intervenir au plus vite, le gouverneur a expliqué que le Front populaire [organisation politique créée par Vladimir Poutine en 2011] avait développé cette application pour smartphones, désormais disponible sur Google play et RuStore.

«Si l'utilisateur de l'application remarque des objets suspects : drones, missiles, explosions, groupes suspects, etc., il peut simplement ouvrir l'application […] et sélectionner ce qu'il a vu et appuyez sur le bouton "Signaler". Le signal sera immédiatement envoyé aux services fédéraux responsables pour vérification et action», indique la présentation de l’application.

Belgorod partage 350 km de frontière avec l'Ukraine. Fin mai, une incursion ukrainienne dans cette région avait été repoussée par l'armée russe après d'intenses combats.