Les blindés occidentaux saisis par l'armée russe en Ukraine exposés à Moscou

En marge du forum «Armée 2023», le parc Patriote accueille une exposition de matériels militaires occidentaux pris par les troupes russes à l'armée ukrainienne sur le champ de bataille.

Un char français AMX-10 RC, des blindés britanniques Husky et Mastiff, des drones turcs Bayraktar et même un missile Scalp de fabrication française : les armes et blindés livrés par les pays occidentaux sont exposés depuis ce 15 août dans le parc Patriote des environs de Moscou, en marge du forum militaro-technique «Armée 2023».

© RIA NOVOSTI Véhicule britannique AT-105 Saxon.

Chaque véhicule était accompagné d'une pancarte précisant le lieu et les conditions de la saisie. En 2022, la même exposition avait eu lieu en marge du forum «Armée 2022».

© RIA NOVOSTI Drone Bayraktar T2, de fabrication turque.

Les armes livrées à Kiev par les puissances occidentales devaient inverser le cours de la guerre, selon ces dernières. Le 14 août, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou estimait dans son allocution inauguratrice du salon que le matériel des puissances hostiles à la Russie n'avait pas été «à la hauteur» en Ukraine. «Le complexe militaro-industriel russe a su s'adapter», avait-il ajouté.

Aucun char lourd allemand Leopard 2 n'a été exposé. L'armée russe a revendiqué le 4 août avoir détruit 25 chars Leopard, sept chars légers AMX français et 21 véhicules de combat d'infanterie Bradley américains depuis le début de la contre-offensive ukrainienne.

Bataille d'épaves... et de roses

Le 24 février dernier à Berlin, à l'occasion du premier anniversaire du lancement de l'opération spéciale par Moscou, des activistes pro-ukrainiens avaient fait installer un char russe détruit devant l'ambassade de Russie en signe de protestation. Ils pensaient alors que «le régime russe allait s'effondrer et se transformerait en tas de ferraille comme ce char». Le lendemain, plusieurs dizaines de milliers de personnes avaient défilé contre la livraison d'armes à l'Ukraine par l'Allemagne et la relance de négociations de paix. A cette occasion, le char russe exposé avait été recouvert de roses et un face-à-face tendu avait eu lieu entre les militants.