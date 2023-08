Poutine félicite Kim Jong-un à l'occasion de la Journée de la Libération

Le président russe Vladimir Poutine a prôné ce 15 août le renforcement de la coopération avec Pyongyang, dans un message de félicitations au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à l'occasion de la Journée de la Libération, a indiqué le Kremlin.

«Je suis convaincu que nous allons continuer à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, pour le bien de nos peuples et dans l'intérêt de renforcer la stabilité et la sécurité sur la péninsule coréenne et dans la région de l'Asie du Nord-Est en général», a déclaré Vladimir Poutine ce 15 août, dans un message à Kim Jong-un, cité dans un communiqué du Kremlin.

Le dirigeant russe a fait l'éloge de la Journée de la Libération de la Corée, un «symbole du courage et de l'héroïsme des soldats de l'Armée rouge et des patriotes coréens qui ont lutté ensemble» contre «le colonialisme japonais».

C'est à cette époque-là que «les traditions de l'amitié et de la coopération sont nées pour devenir une base solide pour le développement des relations de bon voisinage entre la Fédération de Russie et la Corée du Nord», a souligné Vladimir Poutine.

Fin juillet, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, avait qualifié la Corée du Nord de «partenaire important» pour Moscou, lors d'un entretien à Pyongyang avec son homologue nord-coréen, Kang Sun-nam.

La déclaration de Vladimir Poutine intervient à quelques jours d'un sommet entre les dirigeants de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon qui doit se tenir le 18 août à Washington, avec pour objectif de renforcer leur coopération en matière de sécurité face à une Corée du Nord qu’ils jugent de plus en plus menaçante.