Accord américain avec Taïwan: les Etats-Unis, «plus grande force de déstabilisation» selon Pékin

En réaction à la signature par les Etats-Unis d'un accord commercial avec Taïwan, le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a dénoncé lors de sa visite officielle à Singapour les «actions perverses» des Américains.

«Ces actions perverses ne feront que nuire à la propre crédibilité [des Etats-Unis] et prouver qu'ils sont devenus le plus grand facteur de déstabilisation dans le monde d’aujourd’hui», a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères le 11 août lors de sa rencontre avec le Premier ministre singapourien Lee Hsieng Loong. Cette information est rapportée par le site du ministère chinois des Affaires étrangères.

Le ministre réagissait à la signature le 8 août, par Joe Biden, d'un accord commercial majeur, l'«Initiative Etats-Unis-Taïwan sur le commerce du 21ème siècle».

«Par nécessité de maintenir son hégémonie unipolaire, les Etats-Unis ne v[eul]ent pas voir le développement ni la revitalisation de la Chine ni d’autres pays émergents», a fait remarquer Wang Yi.

Pour cela, ils soutiennent les forces de «l’indépendance de Taïwan» afin de «l'aider à obtenir son indépendance», ce que la Chine «considérait comme une ligne rouge». En outre, les Etats-Unis «contraindraient d'autres pays à pratiquer un protectionnisme unilatéral contre la Chine».

Un accord historique

Qualifié en juin dernier d'«étape historique, fruit des négociations entre Taipei et Washington depuis 1979» par le gouvernement de Taïwan selon le Taipei Times, l'accord vise à «renforcer et approfondir les relations économiques entre les deux pays».

Une première série de négociations avait été conclue au mois de mai, puis une seconde en juin. Menées sous les auspices du Bureau de représentation économique et culturelle de Taipei aux Etats-Unis (TECRO) et de l’Institut américain à Taiwan (AIT), les négociations avaient conduit à un accord en matière d’administration des douanes et de facilitation des échanges commerciaux, de bonnes pratiques réglementaires, de régulation intérieure des services, de lutte anticorruption, et de petites et moyennes entreprises.

Pékin vent debout contre l'accord

La diplomatie chinoise a fait savoir, via un communiqué, qu'elle «condamnait fermement toute interaction officielle entre la région chinoise de Taïwan et des pays qui avaient des relations diplomatiques avec la Chine», arguant que «ce geste américain allait à l'encontre du principe d'une seule Chine».

En conclusion, la Chine demandait aux Etats-Unis «de changer immédiatement sa politique et de révoquer la soi-disant «loi», d'abandonner les négociations sur la soi-disant «initiative» et de cesser de se fourvoyer».

Liés depuis 1994 par un simple «cadre» pour le commerce et les investissements appelé TIFA (Trade and Investment Framework Agreement), les États-Unis et Taïwan avaient lancé en juin 2022 des discussions commerciales bilatérales, bravant Pékin qui considère l’île comme l'une de ses provinces et refuse qu’elle entame toute relation officielle avec des pays étrangers.